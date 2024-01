Ayuso ve "politización absoluta" del Gobierno con la tala de árboles de la L11 y lo califica de "polémica absurda"

11/01/2024 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante la segunda y última jornada de la XIV edición de Spain Investors Day, en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, a 11 de enero de 2024, en Madrid (España). Spain Investors Day (SID) es un foro profesional único en España, en el que los grandes inversores internacionales conocen la situación actual de las principales empresas cotizadas españolas. La XIV Edición del Foro cuenta con más de 40 compañías que cotizan en Bolsa y analizan los retos y oportunidades que afronta la economía española en 2024. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este jueves la "politización absoluta" que el Gobierno central está haciendo de la tala de árboles de las obras de ampliación de la Línea 11 de Metro así como que se quiera impulsar una "polémica absurda" Así se ha pronunciado después de que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, le haya enviado una carta tanto a ella como al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, pidiendo la paralización de la tala de árboles por su posible impacto dentro de los límites del bien declarado Patrimonio Mundial por la Unesco 'Paseo del Prado y Buen Retiro'. En declaraciones a los periodistas a la salida del Foro XIV Spain Investors Day, Ayuso ha cargado la "politización absoluta y obscena de la verdad" y contra que se quiera "infantilizar la política por parte de un Gobierno que solamente a través de Adif va a talar más de 290 árboles en la zona" frente a los 59 aproximadamente que talarán ellos porque no les queda "más remedio" para seguir con "unas obras imprescindibles para todos los ciudadanos". "Lo importante es después la reposición de estos árboles y recordar que nuestro Gobierno en solo una legislatura ha plantado más de medio millón de árboles en todo Madrid. Es una polémica absurda. Todo el mundo, todas las administraciones, en un momento, nos guste o no, si necesitas ampliar infraestructuras básicas te toca hacer este tipo de actuaciones aunque no te gusten", ha trasladado. Ayuso ha reconocido que entiende que los vecinos que tienen delante un parque o unos árboles no quieran perderlos pero ha hecho hincapié en que se han comprometido con ellos a reponerlos y a multiplicar la plantación de los mismos. En este punto, les ha pedido que "miren hacia el futuro" y hacia "cómo van a quedar después las obras".