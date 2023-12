Tellado acusa a Puente de ser el "principal hooligan del PSOE" y una "cortina de humo" para que no se hable de Sánchez

El portavoz parlamentario del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha acusado este martes al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, de haberse convertido en el "principal hooligan del PSOE" y de servir de "cortina de humo" para que no se hable del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Así se ha pronunciado al ser preguntado por las palabras del ministro defendiendo el derecho a la participación política de Bildu, que accederá a la Alcaldía de Pamplona tras la moción de censura presentada. Además, recordó que durante los ocho años que ocupó la Alcaldía de Valladolid dedicó una calle a la memoria de Miguel Ángel Blanco y añadió que es "mucho peor" para su memoria "financiarse ilegalmente usando su Fundación". En una rueda de prensa en el Congreso, tras la Junta de Portavoces, Tellado ha afirmado que Puente "se ha convertido en el principal hooligan del Partido Socialista y utiliza para su propia promoción el altavoz que supone un ministerio". CREE QUE PUENTE "SE EQUIVOCA" CON SUS DECLARACIONES "INSULTANTES" "Y en vez de resolver los problemas de transportes de nuestro país que se acumulan en la mesa de su despacho, se dedica a hacer declaraciones francamente insultantes, no para el Partido Popular, para cualquier demócrata y, por lo tanto, creo que el señor Óscar Puente se equivoca en la línea que sigue", ha manifestado. Según Tellado, el ministro "se ha convertido en una cortina de humo" para que hablen de él "en vez de hablar de Sánchez". "Y por eso a mí me molesta entrar en esa estrategia de la distracción", ha reconocido, para añadir que él quiere hablar de Pedro Sánchez y no de Puente, dado que "la auténtica amenaza" para la democracia es el presidente del Gobierno. Finalmente, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha dicho a Puente que debería pensar en los militantes y cargos socialistas "asesinados por la banda terrorista ETA". "Pensar en sus familias y pensar si esas declaraciones que ha hecho, se atrevería a hacerlas mirándole a los ojos a los familiares de los socialistas asesinados por la banda terrorista ETA. Yo espero que no fuese capaz de hacerlo", ha finalizado.