Otávio, del Oporto al Al Nassr de Cristiano por 60 millones de euros

Redacción deportes, 22 ago (EFE).- El Al Nassr de Cristiano Ronaldo sumó un nuevo fichaje para la nueva temporada con la contratación de Otávio, centrocampista internacional portugués del Oporto, que percibirá 60 millones de euros por el traspaso del futbolista, según la comunicación ofrecida por el club luso a la Comisión del Mercado de Valores.

El futbolista, de 28 años, con 14 encuentros como internacional con su selección y con 283 partidos oficiales con el primer equipo del Oporto durante las últimas siete temporadas y el inicio de la actual, ha firmado un contrato por las próximas tres campañas, hasta 2026, según anunció la entidad saudí a través de sus canales oficiales. Llevará el número 25.

El Oporto informó, a su vez, del acuerdo para el traspaso con el Al Nassr por "60 millones de euros, deducido el valor de solidaridad a terceros", al tiempo que especificó que los "derechos del jugador que eran propiedad del Coimbra Esporte Clube (32,5 por ciento)" fueron "renegociados" y pasaron "a un valor fijo de 12.750.000 euros".

"Adicionalmente, se informa que los cargos asociados a esta transacción ya se encontraban inmovilizados, cuando el jugador fue renovado en marzo de 2021", finalizó la nota remitida por el consejo de administración del Oporto a la Comisión del Mercado de Valores de Portugal.

Otavio se sumará en el Al Nassr a su compatriota y compañero de selección Cristiano Ronaldo, la referencia del equipo, que ha fichado ya en este mercado de verano a Marcelo Brozovic, Sadio Mané, Seko Fofana y Álex Telles.

Lisboa, 22 ago (EFE).- La liga de Portugal se despidió esta semana de Otávio, su "Enfant Terrible" y una de las figuras menos consensuales del Oporto, de donde partió hacia Arabia Saudí tras nueve años que se dividieron entre el brillo y la polémica.

Otávio, centrocampista luso-brasileño de 28 años, puso fin a una larga etapa con los "dragones" y se unió este martes a la lista de nuevas estrellas de la Liga saudí, donde será compañero de su compatriota Cristiano Ronaldo en el Al Nassr.

El campeonato luso pierde a uno de sus mayores talentos, pero también a uno de los más controvertidos, que a menudo despertaba la ira de sus rivales.

Desde sus infames celebraciones de gol en las que decía "Llora, bebé" -acompañadas del correspondiente gesto- hasta las acusaciones de ser demasiado agresivo -"dicen que pego mucho, pero nunca me han expulsado", comentó en 2021-, han sido muchas las ocasiones en las que Otávio ha sido criticado por su "lado provocador", que él mismo reconoce.

"Siempre he sido así. Crecí jugando en el barrio, en la tierra, y siempre he tenido ese lado provocador que forma parte del fútbol", declaró el centrocampista en una entrevista concedida a los medios del Oporto el pasado mes de marzo.

"INMORTAL POR DERECHO"

Otávio Edmilson da Silva Monteiro (Paraíba, Brasil) llegó a las filas del Oporto en 2014, procedente del Internacional de Porto Alegre brasileño.

Nueve temporadas después, se despide como una de las leyendas del equipo y uno de los más queridos por la afición blanquiazul, que le rindió homenaje el pasado domingo durante un partido liguero.

En el minuto 25 -el número que figuraba en su camiseta-, el jugador naturalizado portugués recibió una gran ovación del público presente en el Estadio do Dragão, que levantó un cartel en el que se leía "Otávio, Inmortal por derecho".

Y es que su creatividad y su capacidad para leer el juego han sido esenciales en la conquista de varios títulos, entre ellos tres Ligas.

La temporada pasada incluso fue elegido mejor jugador de la liga, mientras que un gol suyo en semifinales de la Copa de Portugal fue considerado como el tanto del año.

Era indispensable para el entrenador del Oporto, Sérgio Conceição, que trabajó con el jugador durante sus primeros años en Portugal, cuando estuvo cedido en el Vitória de Guimarães.

A finales del último abril, Conceição señaló la versatilidad del centrocampista como una de sus cualidades y lo describió como "mañoso".

Otávio "define bien, es mañoso y sabe bien lo que quiero, como doble pivote, en los pasillos o por detrás del delantero", afirmó el técnico en rueda de prensa.

SILBIDOS POR PORTUGAL

Pero no todos comparten la opinión de los seguidores del Oporto, y en las redes sociales abundan los internautas lusos que acusan a Otávio de ser un jugador "sucio" o "tramposo".

Esta fama le persiguió incluso en un partido de Portugal contra Bosnia el pasado mes de junio en el Estádio da Luz de Lisboa, la casa del máximo rival de los blanquiazules, el Benfica.

El nuevo centrocampista del Al Nassr saltó al césped en el minuto 87 y fue recibido con silbidos por parte del público, algo que el seleccionador nacional, el español Roberto Martínez, describió como "una situación enfermiza", mientras que la Federación portuguesa calificó el episodio de "inaceptable".

En la entrevista de marzo, Otávio reconoce que "se transforma dentro del campo", pero que fuera de él "es una persona diferente".

"No voy a cambiar porque la gente hable mal de mí y de algo que me ha traído hasta aquí. No voy a dejar de hacerlo. Que hablen de mí es bueno. Es mejor eso a que no se hable", afirmó el 14 veces internacional con Portugal.

Miguel Conceição