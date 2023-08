Los bloques de izquierda y derecha llegan empatados a las votaciones del Congreso, pendientes de Junts y CC

El Congreso renovado en las elecciones del pasado 23 de julio afronta este jueves su sesión constitutiva en la que se decidirán los nueve puestos de la Mesa de la Cámara, entre ellos la Presidencia, por la que pugnarán la socialista Francina Armengol y la 'popular' Cuca Gamarra. Los dos bloques de izquierda y derecha llegan a las votaciones empatados y pendientes del voto de los siete diputados de Junts y de la representante de Coalición Canaria. La sesión constitutiva del Congreso arrancará a las diez de la mañana con la designación de la Mesa de Edad que dirigirá las votaciones. La presidencia se asigna a la diputada de más edad, que en este caso es la exministra socialista Cristina Narbona, y que estará ayudada, como secretarios, por los dos parlamentarios más jóvenes, que también son del PSOE: la canaria Ada Santana y el catalán Ferran Verdejo. Tras leer los nombres de los 350 diputados electos se procederá a la elección de la Presidencia del Congreso mediante votación secreta con papeleta y urna. Los parlamentarios escribirán un nombre en una papeleta y será elegida la persona que obtenga el voto de la mayoría absoluta o en su defecto, se repetirá la votación y ya bastará con tener más votos. El PP presenta a su secretaria general, Cuca Gamarra, y calcula un respaldo de 171 votos: 137 del PP, 33 de Vox y uno de UPN. Enfrente estará la socialista Francina Armengol, que también parte con 171 apoyos (121 de PSOE, 31 de Sumar, siete de ERC, seis de Bildu, cinco del PNV y uno del BNG). El desempate está en manos de la diputada de CC y de los siete de Junts, que aún no han adelantado su voto. De hecho, los de Carles Puigdemont no lo decidirán hasta alrededor de una hora antes de iniciarse la sesión constitutiva. EL PP VA CON DOS VICEPRESIDENTES PERO VOX LE EXIGÍA UNO A continuación, en otra votación secreta por papeleta y urna, se designará a los cuatro vicepresidentes. Cada diputado sólo puede escribir un único nombre y los puestos recaerán en los cuatro nombres más votados. La izquierda ya ha anunciado sus dos candidatos, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis y la diputada gaditana de Sumar Esther Gil, y el PP ha propuesto otros dos nombres (Marta González y José Antonio Bermúdez de Castro), pero Vox había reclamado a los de Feijóo una de las cuatro plazas. Así las cosas, alguien puede quedarse fuera de las Vicepresidencias, ya sea Vox o bien la representante de Sumar si, al dividir sus 171 votos, la derecha logra hacerse con tres de las cuatro plazas en liza, como ocurrió hace cuatro años con los secretarios de la Mesa, en aquella ocasión con tres para la izquierda y sólo uno para el PP. La situación se repetirá en la siguiente votación, cuando haya que elegir las cuatro Secretarías de la Mesa. La izquierda propone a la socialista Isaura Leal y al diputado de En Comú Gerardo Pisarello, y el PP ha anunciado a Guillermo Mariscal y Carmen Navarro. Concluidas estas votaciones, los nueve elegidos ocuparán sus puestos en la Mesa presidencial y quien haya logrado la Presidencia solicitará de los demás diputados el juramento o promesa de acatar la Constitución, un trámite no exento de polémica en los últimos años por las fórmulas utilizadas sobre todo por los independentistas catalanes. El Tribunal Constitucional zanjó la cuestión en una reciente sentencia en la que recalcaba que esas coletillas no neutralizaban el acatamiento de la Constitución que se exige para tomar posesión. La sesión concluirá con las palabras de la nueva presidenta del Congreso, que después se tendrá que desplazar al Palacio de la Zarzuela para comunicar al Rey el resultado de las votaciones. Esta visita es el 'pistoletazo de salida' para que se prepare la ronda de consultas del Jefe del Estado con vistas a la investidura. LOS GRUPOS DE ERC Y JUNTS, PENDIENTES DE QUIEN DOMINE LA MESA Las Mesas de cada Cámara se reunirán una vez levantada esta primera sesión para comenzar a formalizar la creación de los grupos parlamentarios, que deberán estar creados en los cinco días siguientes, en principio, el 23 de agosto. Para tener grupo propio hay que contar con al menos 15 escaños o sumar cinco diputados y obtener el 5% de los votos en todo el país, o bien el 15% en todas las circunscripciones en las que se concurre. Y ni ERC ni Junts cumplen esos requisitos, ya que sólo superan el 15% en dos de las cuatro circunscripciones catalanas, por lo que les interesa que la mayoría de la Mesa del Congreso recaiga este jueves en PSOE y Sumar para no acabar en el Grupo Mixto.