PP vasco cree "un escándalo" que un preso de ETA salga solo de Zaballa para ir a dentista y ahorrar en custodia policial

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, cree que es "un escándalo" que el preso de ETA Mikel Otegi, condenado por el asesinato de dos ertzainas, haya salido de la prisión alavesa de Zaballa sin vigilancia para ir al dentista, tras un permiso concedido por el Gobierno Vasco, y ha calificado de "gravísimo" que el asesor en materia penitenciaria del Ejecutivo, Jaime Tapia, haya asegurado que se ha hecho "para ahorrar" en gasto de custodia policial. Preguntado por esta cuestión en Radio Euskadi, Iturgaiz ha admitido que "se ha quedado atónito". En este sentido, ha criticado que "este criminal de ETA, que ha asesinado a dos ertzainas, se pasee ya por las calles solo". "Le dan un palmadita en la en la espalda a la salida a la cárcel y le mandan solo al dentista. Me imagino que la semana que viene le pueden mandar a comprar el pan, si es la necesidad de este preso, o ir a las fiestas de su pueblo para que vaya a las txosnas", ha subrayado. A su juicio, "es un escándalo", y ha reprochado que Tapia haya afirmado "literalmente que, por economía de gasto, no se le pone una patrulla de la Ertzaintza o no se le hace un acompañamiento, y que esto es habitual". "Estamos en una sociedad seria?, ¿tenemos un Gobierno serio?", ha manifestado. Para el presidente del PP vasco, que "le hayan negado una custodia policial por economía de gasto, es una bofetada, un insulto a la propia Ertzaintza y a la sociedad vasca". "Espero y deseo que el consejero, el propio Lendakari, salgan inmediatamente a dar explicaciones de lo que está pasando y a decir que el señor Tapia se ha confundido. Porque no podemos tolerar que se vengan a reír de toda la sociedad vasca, diciendo que, por economía de gasto, no se le pone una custodia policial", ha indicado. A su juicio, "esto es gravísimo e indignante". "No podemos tolerar ni esas declaraciones ni esos comportamientos. Aquí ha ocurrido que se ha colocado etarras en la calle y los han tenido que volver a encarcelar, porque ha venido un juez a decir que no se les podía excarcelar. Y ahora se manda a criminales de ETA solos por la calle al dentista", ha concluido.