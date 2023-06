Efemérides del 25 de junio

Madrid, 24 jun. Efemérides del domingo 25 de junio de 2023, Día de la Gente de Mar y Día Mundial del Vitiligo:

1678.- La noble veneciana Elena Cornaro Piscopia se convierte en la primera mujer que recibe un doctorado de Filosofía, lo obtuvo en la Universidad de Padua.

1786.- Francisco de Goya y Ramón Bayeu son nombrados pintores de cámara de Carlos III.

1792.- Comienza la medición del meridiano de París, origen del Sistema Métrico Decimal.

1857.- Se publica el libro de poemas "Las flores del mal", de Charles Baudelaire.

1870.- Isabel II abdica en favor de su hijo, el futuro Alfonso XII, desde su exilio en París.

1876.- Batalla de "Litle Big Horn", donde los estadounidenses pierden ante los jefes indios sioux "Caballo Loco" y "Toro Sentado".

1939.- El Sevilla gana la primera Copa de Fútbol del Generalísimo.

1947.- Se publica el Diario de Ana Frank.

1949.- Estreno en Los Ángeles de "El manantial" de King Vidor protagonizada por Gary Cooper.

1950.- Guerra de Corea: los norcoreanos invaden el sur.

1967.- "The Beatles" graban en directo "All you need is love", en el programa "Our World", vía satélite desde la BBC para 30 países. Su última actuación en televisión.

1975.- Mozambique se independiza de Portugal.

.- La primera ministra de la India, Indira Ghandi, declara el estado de emergencia, suspendiendo los derechos constitucionales.

1978.- La selección Argentina se proclama Campeona del Mundo en Buenos Aires, al vencer a Holanda por 3-1.

1982.- Estreno oficial en Estados Unidos de la película "Blade runner", de Ridley Scott.

1983.- España deroga el uso del garrote vil.

.- Prince lanza su icónico álbum "Purple rain".

1990.- Un sargento de la Guardia Civil y dos miembros de ETA mueren en los Sucesos de la Foz de Lumbier (Navarra).

1991.- Las repúblicas yugoslavas de Eslovenia y Croacia proclaman su independencia.

1993.- Fernando Arrabal, primer dramaturgo español que obtiene el Premio Teatro de la Academia Francesa.

.- La conservadora Kim Campbell, primera mujer jefa del Gobierno en Canadá.

1994.- Último partido que Maradona juega con la selección argentina, en pleno Mundial de Estados Unidos, tras dar positivo por dopaje.

1998.- Microsoft lanza Windows 98.

.- Asesinado por ETA Manuel Zamarreño, concejal del PP de Rentería (Guipúzcoa).

2006.- La compañía europea Arcelor acepta la OPA hostil de la empresa anglo-india Mittal Steel, fusión que origina un líder mundial del acero.

2012.- Crisis económica mundial: España formaliza la petición de rescate de la banca.

2013.- El emir de Catar, Hamad bin Jalifa al Zani, abdica en su hijo, Tamim bin Hamad al Zani.

2015.- El Tribunal Supremo de EE.UU. avala la reforma sanitaria de Obama.

.- El Supremo inculpa a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el caso ERE 2016.- 35 muertos en un ataque de Al Shabab contra un hotel en Mogadiscio, Somalia.

2017.- Casi 140 personas calcinadas tras explotar un camión cisterna en Pakistán, durante el fin del Ramadán.

2020.- El Liverpool gana la Premier League de fútbol treinta años después de haber ganado su último título liguero.

2021.- Entra en vigor en España la Ley de la Eutanasia.

.- El policía Derek Chauvin, que asesinó al afroamericano George Floyd, condenado a 22 años de prisión.

NACIMIENTOS

1852.- Antonio Gaudí, arquitecto español.

1903.- George Orwell, escritor británico.

1911.- William Howard Stein, bioquímico estadounidense, Nobel de Química.

1922.- Antonio Bienvenida, torero español.

1924.- Sidney Lumet, cineasta estadounidense.

1925.- John Briley, novelista y guionista estadounidense.

1928.- Pierre Culliford, "Peyo", dibujante belga, creador de "Los Pitufos".

1942.- Manolo Otero, actor y cantante español.

1961.- Ricky Gervais, actor, humorista y escritor británico.

1963.- George Michael, músico británico.

1964.- Emma Suárez, actriz española.

.- Johnny Herbert, piloto de automovilismo británico.

1975.- Chenoa, cantante española.

.- Albert Costa, tenista español.

1980.- Inma Cuesta, actriz española.

DEFUNCIONES

1984.- Michel Foucault, filósofo francés.

1989.- Rafael Ortega, "Gallito", torero español.

1995.- William Layton, dramaturgo estadounidense.

1997.- Jacques Cousteau, oceanógrafo francés.

2004.- Imanol Larzábal, cantautor.

2009.- Michael Jackson, cantante estadounidense.

.- Farrah Fawcett, actriz estadounidense.

2010.- José María Díez-Alegría, sacerdote y teólogo español.

2014.- Ana María Matute, escritora española.

2015.- Patrick Macnee, un actor británico.

2017.- Corina González, política nicaragüense del Frente Sandinista.

.- Alain Senderens, chef francés.

2018.- Jesús Cardenal, exfiscal general del Estado.

2021.- Antonio Helguera, caricaturista mexicano. EFE

