La Cicciolina ofreció encuentros íntimos a mandatarios como Sadam Husein y Vladímir Putin a cambio de frenar conflictos bélicos.

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Ilona Staller, conocida en todo el mundo como la Cicciolina, eligió el día de su cumpleaños 75 años para volver a la política. El último jueves 26 de noviembre anunció que quiere ser alcaldesa de Roma, según declaró en directo en Un giorno da pecora, el programa de Rai Radio1 que conducen Giorgio Lauro y Nancy Brilli.

“Estoy apuntando a un objetivo importante: quiero ser alcaldesa de Roma, donde vivo desde 1972”, dijo la exactriz porno, según recogió la agencia ANSA. “Me quiero presentar y estoy trabajando en ello, pero por ahora es alto secreto con quién voy a competir. No puedo decirlo”.

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La Cicciolina anunció su intención de competir por la alcaldía de Roma durante una emisión de la cadena pública Rai Radio1.

De momento su programa tiene un solo punto: “Conmigo Roma se convertirá en una ciudad moderna y habitable. Es el primer punto de mi programa”. Los presentadores le preguntaron si sabe que ganar será muy difícil. “Yo lo intentaré de todas formas”, contestó.

Sobre el actual alcalde, el socialdemócrata Roberto Gualtieri, evitó ponerle nota, aunque añadió que será “seguramente mejor que él”. Como único referente político nombró a Marco Pannella, el histórico líder radical que la llevó al Parlamento.

Ilona Staller, conocida como Cicciolina, en 2025. (cicciolinaonline.com)

De Montecitorio a las campañas fallidas

La candidatura de Staller es la última etapa de una carrera política que empezó en plena fama. En junio de 1987 la eligieron diputada en las listas del Partido Radical con unos 20.000 votos de preferencia, solo por detrás de Pannella. Ocupó el escaño hasta el final de la legislatura, en 1992, según ha recordado el portal italiano TuttoNotizie.

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En esos años se hizo famosa por sus provocaciones. En 1990, mientras crecía la tensión antes de la guerra del Golfo, se ofreció a acostarse con Sadam Husein a cambio de la paz en la región. Repitió la oferta en 2002, después se la hizo a Osama bin Laden y, ya con la invasión rusa de Ucrania, a Vladímir Putin.

La postulante encabezó intentos electorales previos en los comicios municipales de Milán en 2004 y de Roma en 2013. (cicciolinaonline.com)

Desde que salió del Parlamento lo ha intentado varias veces sin éxito. En 2004 anunció que se presentaría a la alcaldía de Milán, y en 2013 fue candidata en las municipales de Roma en una lista liberal, sin conseguir escaño.

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En los últimos años sus apariciones públicas han estado ligadas sobre todo a su pensión de exparlamentaria. En 2018 la Cámara recalculó esas pensiones, y según su propio relato la suya bajó de unos 3.100 euros brutos al mes a unos 1.000. En julio de 2025 recurrió el recorte y pidió 10 millones de euros de indemnización, según ha informado TuttoNotizie.

La huella de Cicciolina en Iberoamérica

La normativa electoral italiana exige la recolección de hasta mil quinientas firmas de electores locales para oficializar una lista independiente.

La notoriedad de la Cicciolina trascendió Italia y tuvo uno de sus focos principales en Argentina. Su primera visita al país fue el 20 de agosto de 1990, cuando una multitud de periodistas la recibió en el aeropuerto internacional de Ezeiza.

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Durante aquella estadía participó en Hola Susana, el programa que conducía Susana Giménez, y se presentó en distintos locales del país. Cicciolina volvió a Argentina en 1997 y, años después, regresó a Buenos Aires como madrina del Festival Internacional de Cine Erótico. En 2008 integró el elenco de Bailando por un sueño, el ciclo de Marcelo Tinelli en eltrece.

Las elecciones locales de Roma tendrán lugar en la primavera de 2027 junto con las votaciones de Milán, Nápoles, Turín y Bolonia.

Su proyección regional también llegó a Brasil. En 1996 actuó en la telenovela Xica da Silva, emitida por la entonces TV Manchete, donde interpretó a la princesa Ludovica de Castelgandolfo.

En España, su figura reapareció en la serie Veneno, de Atresplayer Premium, centrada en la vida de Cristina Ortiz, La Veneno. La actriz Miriam Giovanelli interpretó a Cicciolina en una participación episódica.

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Una carrera cada vez más concurrida

Las municipales romanas se celebrarán en primavera de 2027, un domingo entre el 15 de abril y el 15 de junio. La fecha exacta todavía tiene que fijarse por decreto. Ese día votarán también Milán, Nápoles, Turín y Bolonia, y los partidos lo ven como un ensayo de las elecciones generales.

Gualtieri, que ganó en 2021, lanzó su campaña de reelección el 8 de noviembre en el Auditorium della Conciliazione con el respaldo del Partido Democrático. El centroderecha todavía no ha elegido candidato y se espera que lo haga en diciembre, según ha informado TuttoNotizie. Entre los nombres que suenan está Roberta Angelilli, vicepresidenta de la región del Lacio, según ha publicado la revista romana LaCityMag.

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Además de Staller, ya han mostrado interés en presentarse Cateno De Luca, de Sud chiama Nord; Roberto Fiore, líder del movimiento neofascista Forza Nuova; y el influencer romano Massimiliano Minnocci, conocido como Er Brasiliano. Futuro Nacional, el partido del general Roberto Vannacci, también ha anunciado que tendrá candidato propio, según ha recogido el diario Fanpage.

Para estar en la papeleta, Staller tendrá que presentar una lista avalada por entre 1.000 y 1.500 firmas de electores romanos, como exige la ley electoral municipal italiana.