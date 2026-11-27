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El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha cargado contra el "teatrillo" que, a su juicio, han mantenido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, durante el debate 'a cuatro' de este jueves entre los aspirantes a la Moncloa, organizado por la Academia de Televisión.

"Déjenme que destaque el teatrillo que hemos podido comprobar entre el señor Sánchez y la señora Colau, dos marcas diferentes pero que representan las mismas ideas y que estaba claramente todo compinchado", ha trasladado Garriga en declaraciones a los medios al finalizar el debate.

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Garriga ha defendido así que Abascal "haya puesto en el centro del debate" la cuestión de la inmigración, a la que ha definido como "el principal problema que asola a las familias trabajadoras": "Una inmigración masiva que está colapsando los servicios públicos, que implica más listas de espera en sanidad, que está comprometiendo la educación y la identidad de muchos barrios de los españoles".

En este sentido, ha denunciado "una inmigración masiva impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez y todos los socios que está condenando a los españoles" y ha celebrado que Abascal también haya subrayado la "urgencia" de "recuperar Ceuta y El Hierro para los españoles".

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"Hemos denunciado lo que están sufriendo nuestros compatriotas en Ceuta, en El Hierro, cómo están abandonados y cómo el Gobierno de España no solo colaboró con la invasión, sino que ha traicionado y abandonado a nuestros compatriotas que lo están pasando realmente mal".

"TENEMOS PROYECTO Y ESTAMOS PREPARADOS PARA GOBERNAR"

Así las cosas, Garriga ha celebrado que, tras el debate, se ha visto que Vox tiene "proyecto" y que está preparado "para gobernar". "En ningún lugar está escrito que los españoles tengan que sufrir la decadencia, la inseguridad, la falta de prosperidad, el colapso de vivienda", ha lamentado.

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"Por eso queremos aprovechar y llamar a esa movilización masiva el próximo domingo para que sea el sentido común, el que defiende Vox, el que lidera Abascal, el que devuelva la esperanza, la prosperidad y la seguridad al conjunto de los españoles", ha concluido.