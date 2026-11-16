La consejera madrileña anuncia acciones penales contra los docentes en huelga por "acoso"

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Madrid, 16 nov (EFE).- La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha anunciado este lunes "acciones penales" por el "acoso" que está sufriendo por parte del comité de huelga de los docentes y las 45 actas contra profesores que se han elevado por parte de la Policía para que se investigue la "violencia" en concentraciones no autorizadas.

Así lo ha anunciado en una rueda de prensa desde la Consejería de Educación, mientras cientos de docentes se han vuelto a manifestar frente a ella un mes después de iniciarse la huelga indefinida de los profesores no universitarios que arrancó el pasado 14 de octubre, y de las educadoras de infantil desde el 7 de abril.

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Zarzalejo tenía previsto este lunes, a las diez de la mañana, la inauguración de una jornada sobre Formación Profesional dual que se ha visto cancelada por la irrupción de docentes en el salón de actos -a pesar de los intentos de la policía y seguridad del edificio por impedirlo-mientras otros permanecían fuera de las instalaciones al grito de "educación justa y de calidad", según han trasladado a EFE desde el colectivo Menos Lectivas.

La consejera de Educación ha incidido en que estas actuaciones "no tienen cabida" en un estado democrático y, por ello, van a interponer una denuncia en el juzgado de instrucción de guardia de Plaza de Castilla por los hechos "acontecidos, reiterados y habituales" en los actos institucionales desde que se inició la huelga.

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Así ha afirmado que va a emprender "las acciones penales correspondientes para que se depuren no solo las eventuales responsabilidades individuales de quienes están cometiendo este acoso sino en su caso las que puedan corresponder a los miembros del comité de huelga como inductores".

Además, ha pedido a la Delegación de Gobierno que actúe con "contundencia" contra las concentraciones no autorizadas que "le impiden sus funciones" y que con la mayor celeridad posible eleven las 45 actas por hechos similares a los de hoy.

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En respuesta a los periodistas tras preguntarle si se sentará a negociar con el comité de mixto de huelga, Zarzalejo ha incidido en que "con estas personas desde luego no se puede negociar" y que ya se sientan con los "legítimos representantes del colectivo docente, los que ellos han elegido, y no con estas minorías que utilizan la violencia y la fuerza para ejercer presión, como estamos viendo en las últimas semanas".

El comité de huelga está conformado, en parte, por los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial, como son los sindicatos de Comisiones Obreras y UGT. EFE

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