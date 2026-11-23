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La Junta Electoral Central (JEC) ha acordado este lunes abrir expediente sancionador a la periodista Silvia Intxaurrondo, presentadora del programa 'La Hora de La 1' de TVE, por cuestionar que se hagan entrevistas a representantes de Vox después de la que el líder esta formación, Santiago Abascal, concedió al cómico David Broncano, presentador del espacio de la misma cadena, 'La Revuelta'

En concreto, los de Abascal denunciaron ante el organismo arbitral que Intxaurrondo cuestionara la participación de la "extrema derecha" en la televisión pública y alertara del "riesgo" que suponía dar cabida a su discurso.

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"Primera reflexión: ¿Debe tener cabida la extrema derecha en la televisión pública? Segunda reflexión: ¿Puede RTVE ser neutral si tiene el deber de defender los derechos fundamentales y la igualdad? Y reflexión número tres: ¿Dónde acaba el pluralismo y empieza la normalización de los discursos discriminatorios?", son algunas de las preguntas lanzadas por la periodista, que Vox recogió en la denuncia presentada ante la JEC.

POSICIÓN "DESFAVORABLE" HACIA VOX

La tercera fuerza nacional sostiene que tales manifestaciones suponen un cuestionamiento de la legitimidad de la presencia de Vox en la televisión pública "por razón de su orientación ideológica", lo que podría vulnerar los principios de pluralismo político, igualdad y neutralidad informativa establecidos en el artículo 66.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

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Pese a que en sus alegaciones, tanto RTVE como la propia Intxaurrondo defienden que esas afirmaciones se produjeron "en un espacio de análisis y debate político, con la finalidad de suscitar una reflexión sobre el pluralismo y la función de los medios públicos", la JEC estima la reclamación de Vox al apreciar "indicios" de una toma de posición "desfavorable" de Intxaurrondo hacia Vox, lo que podría vulnerar las exigencias de neutralidad informativa establecidas en el mencionado artículo.

En su acuerdo, recogido por Europa Press, la Junta Electoral reconoce que las "controvertidas" manifestaciones tuvieron lugar en un espacio de "análisis y tertulia" del programa, "y no en su bloque estrictamente informativo", pero mantiene que "debe tenerse en cuenta" que las realizó la propia presentadora de 'La Hora de la 1', "y no uno de sus colaboradores", proyectando, según apunta, "una apariencia de toma de posición contraria" a la candidatura de Vox.

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ECUANIMIDAD Y NEUTRALIDAD

"La naturaleza de un programa como espacio de análisis y opinión no excluye las obligaciones de neutralidad informativa de quienes lo dirigen, cuya posición exige una especial observancia de los principios de ecuanimidad y neutralidad, sin perjuicio de la libertad de expresión que corresponde a los participantes en el debate", argüye la JEC.

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Además, el organismo arbitral ve "difícilmente conciliable" las exigencias de pluralismo político y neutralidad informativa con que quien conduce un programa de la televisión pública cuestione la presencia en dicho medio de una formación política legalmente constituida.

La JEC también señala que la "especial" incidencia de los medios de comunicación públicos en la formación de la opinión pública exige que, durante los procesos electorales, "extremen el respeto a dichos principios, evitando cualquier muestra de deferencia o preferencia, así como de desaprobación hacia alguna de las candidaturas concurrentes". Unas exigencias que, añade, "deben conciliarse con los derechos fundamentales a la libertad de expresión y de información reconocidos en la Constitución".

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Por todo ello, la Junta Electoral acuerda incoar un expediente sancionador a Intxaurrondo y requerir a la Corporación de RTVE que extreme el cumplimiento de los principios de pluralismo político, igualdad y neutralidad informativa durante el período electoral. En este sentido, insta a la periodista a que, en el ejercicio de sus funciones como presentadora, observe "con el máximo rigor" dichos principios.