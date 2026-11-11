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El contundente gesto de Silvia Intxaurrondo y el apagón sorpresa de Canal Sur: así afecta la huelga a la televisión

La jornada de paro general deja imágenes históricas y momentos de alta tensión en la pequeña pantalla

Silvia Intxaurrondo en la emisión del 11 de noviembre de 2026, día de la huelga general. (RTVE)
Silvia Intxaurrondo en la emisión del 11 de noviembre de 2026, día de la huelga general. (RTVE)
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Los informativos y magacines matinales viven este miércoles 11 de noviembre una de sus emisiones más complejas. Mantener el directo en una jornada de huelga masiva obliga a reestructurar de urgencia las redacciones, ajustar los contenidos a formatos estrictamente informativos y hacer encaje de bolillos con las plantillas que han sido convocadas para cubrir los servicios indispensables.

En la televisión nacional, la voz de Silvia Intxaurrondo resuenan con especial fuerza tras dirigir un mensaje inequívoco a su audiencia al inicio de la emisión.

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Consciente de la expectación y del contexto laboral que atraviesa el sector, la periodista arrancó el programa explicando la realidad del plató: “Este programa tienen que saber que se considera un servicio esencial y se está realizando con los trabajadores que hemos sido convocados como servicios mínimos y aquellos que no han secundado el paro”.

Silvia Intxaurrondo en la emisión del 11 de noviembre de 2026, día de la huelga general. (RTVE)
Silvia Intxaurrondo en la emisión del 11 de noviembre de 2026, día de la huelga general. (RTVE)

Pero el detalle más comentado no vino solo en sus palabras, sino en su indumentaria: la comunicadora lució una llamativa banda roja en el brazo. Un distintivo visual que, en el marco del 11N, actúa como un potente símbolo de adhesión y respaldo a las reivindicaciones laborales de los trabajadores en paro.

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Apagón en directo: la irrupción de un piquete deja a Canal Sur a negro

Mientras la televisión nacional lograba emitir bajo este clima de contención, en Andalucía la situación dio un vuelco radical. La cadena pública autonómica, Canal Sur Televisión, sufrió un corte absoluto de señal en plena emisión de su programa de referencia matinal, Despierta Andalucía.

Eran exactamente las 08:20 horas cuando la imagen del estudio desapareció bruscamente de las pantallas. En su lugar, la señal se fue a un negro rotundo acompañado de un único rótulo explicativo sobre el fondo: “La interrupción de la emisión es consecuencia de la convocatoria de la huelga general. Disculpen las molestias”.

La irrupción de un piquete informativo a las 08:25 horas terminó por paralizar por completo la producción en directo, a pesar de que la emisión se venía desarrollando con cierta normalidad desde la medianoche y que los índices de seguimiento en la televisión andaluza no se preveían elevados.

Canal Sur se ha ido al negro con motivo de la huelga general. (Canal Sur)
Canal Sur se ha ido al negro con motivo de la huelga general. (Canal Sur)

Detrás de cada pantalla a negro y de cada mensaje institucional se encuentra el marco legal recogido en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). La resolución de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo —a través de la Dirección General de Trabajo, Seguridad y Salud Laboral— fija las pautas que deben seguir los medios de comunicación en jornadas como la del 11N.

“Que no pueda entrar la gente a trabajar a Madrid porque hay que cambiar el modelo de vivienda”, ha dicho Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, desde uno de los accesos a la capital.

La normativa autonómica determina que en los sectores de radio y televisión se debe garantizar la producción y emisión de contenidos informativos de máxima relevancia en formato reducido, operando única y exclusivamente con el personal estrictamente indispensable. Este choque entre la exigencia de cubrir la actualidad y el libre ejercicio del derecho a la huelga vuelve a poner de manifiesto cómo la televisión se convierte en el epicentro y reflejo más visible de la movilización social.

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