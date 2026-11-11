Marcos Llorente y Paddy Noarbe anuncian que esperan su segundo hijo: las románticas imágenes con las que comparten su felicidad

Paddy Noarbe y Marcos Llorente (INSTAGRAM).

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Marcos Llorente y Paddy Noarbe están de enhorabuena. La pareja ha anunciado que espera su segundo hijo, una noticia que ha compartido con sus seguidores a través de unas románticas fotografías en las que la empresaria muestra su embarazo junto al futbolista. Dos años después de dar la bienvenida a su primera hija, Amor, ambos se preparan para volver a convertirse en padres y ampliar una familia que se ha convertido en su mayor proyecto en común.

Ha sido Paddy quien ha querido poner palabras a este momento tan especial con una publicación cargada de emoción. “Nuestro amor vuelve a hacerse vida. Gracias por elegirnos, bebé. Eres un sueño para tu hermana, tu papá y tu mamá. Tu familia te espera”, ha escrito junto a las imágenes. La empresaria ha completado su mensaje con otra breve pero significativa reflexión: “El milagro de la vida, qué regalo”.

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En las instantáneas, la pareja posa en un entorno idílico, con el mar como escenario. Paddy luce su incipiente barriguita mientras disfruta de un baño y, en otra de las fotografías, aparece abrazada a Marcos, que la rodea cariñosamente. Unas imágenes que reflejan la complicidad del matrimonio y la ilusión con la que afronta esta nueva etapa. Por el momento, no han desvelado el sexo del bebé ni cuándo llegará, aunque sí han dejado claro que su hija mayor ya tiene un papel protagonista en esta aventura.

Marcos Llorente y Paddy han anunciado su embarazo en sus redes sociales. (Instagram)

Amor se prepara para convertirse en hermana mayor

La pequeña Amor, nacida en febrero de 2025, dejará de ser hija única para convertirse en la hermana mayor de la familia. Desde que llegó al mundo, la niña ha ocupado un lugar fundamental en la vida de Marcos y Paddy, que han compartido algunos momentos de su crecimiento sin dejar de proteger su intimidad.

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Para la empresaria, la maternidad ha sido una experiencia profundamente transformadora. Así lo expresó en una carta dedicada a su hija, en la que reconocía la felicidad que le había traído su llegada y la emoción de acompañarla en cada descubrimiento. “No sé explicar la felicidad tan inmensa que siento desde que existes. Es como si desde que llegaste la vida fuese más vida”, confesaba.

También dedicaba unas palabras a esos pequeños gestos cotidianos que han dado un nuevo significado a sus días: “Tus palabras, tu sonrisa, todo tu cariño, tu voz, escucharte reír por toda la casa, sentir tus brazos buscándome... Eso es la suerte. Eso es tenerlo todo”. Unas declaraciones que cobran ahora un significado especial ante la llegada de un segundo bebé.

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Marcos Llorente y Paddy han anunciado su embarazo en sus redes sociales. (Instagram)

Una historia de amor que comenzó en la adolescencia

La noticia llega después de más de una década de relación. Marcos y Paddy se conocieron cuando todavía eran adolescentes y han crecido juntos mientras sus respectivas trayectorias profesionales avanzaban. En 2023 decidieron dar un paso más y sellaron su historia de amor pasando por el altar. Dos años después nació Amor y ahora se preparan para vivir de nuevo la experiencia de la paternidad.

El anuncio ha despertado numerosas felicitaciones entre amigos y conocidos. Giuliano Simeone, Alejandro Grimaldo y Mario Suárez han sido algunos de los nombres del mundo del fútbol que han querido trasladarles sus mejores deseos. También se han sumado creadoras de contenido como Violeta, Marta Carriedo y Marta Lozano, entre otras.

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