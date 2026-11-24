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Pekín, 24 nov (EFE).- China pidió este martes a la Unión Europea (UE) que respete el acuerdo alcanzado en octubre sobre los vehículos híbridos y se reservó el derecho de exigir una compensación comercial, después de que el bloque anunciara cuotas provisionales a las importaciones de estos modelos.

Un portavoz del Ministerio chino de Comercio expresó que "los sectores del automóvil de China y la UE son complementarios, están profundamente integrados, y profundizar la cooperación responde al interés común de ambas partes", al tiempo que confió en que el bloque ofrezca a las industrias de ambos lados un entorno de comercio e inversión estable, previsible y sostenible.

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En octubre, la visita a Pekín del comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, dio lugar a un pacto que limita las exportaciones chinas de estos vehículos a la UE, percibido por ambas partes como un avance y que contempla, según fuentes comunitarias, un cupo inicial de 350.000 unidades anuales.

El vocero pidió este martes a la UE que respete ese consenso, aplique el principio de no discriminación y actúe de manera "justa y equitativa" en sus investigaciones.

Asimismo, añadió que Pekín "seguirá de cerca la evolución de la investigación" y que se reserva "todos los derechos" para defender los intereses de los sectores afectados, entre ellos acudir al mecanismo de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o exigir una compensación comercial.

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La medida, publicada este martes por la Comisión Europea, se aplicará desde el 1 de diciembre y estará en vigor un máximo de 200 días, mientras prosigue la investigación abierta el 30 de octubre, que podría desembocar en medidas definitivas en un plazo de nueve meses desde su inicio, ampliable en dos meses más.

Bruselas precisó que, si bien las medidas de salvaguardia ponen en práctica el pacto alcanzado en octubre con China, "se aplicarán a todas las importaciones de vehículos híbridos, independientemente de su origen".

Mientras estén vigentes, la Comisión impondrá contingentes de importación por país exportador, estableciendo una cantidad máxima de vehículos híbridos que pueden entrar en el mercado comunitario.

Una investigación de Bruselas reveló que los fabricantes de turismos híbridos con sede en los países del bloque están perdiendo cuota de mercado, lo que "pone en peligro la viabilidad a largo plazo de su negocio de vehículos híbridos, a pesar del crecimiento del mercado de la UE". EFE

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