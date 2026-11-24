24/11/2026 La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, interviene en un encuentro informativo de Europa Press Andalucía organizado en colaboración con la Fundación Cajasol en Sevilla. POLITICA ESPAÑA EUROPA ECONOMIA ANDALUCÍA MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

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La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco (PP), ha tachado de "electoralista" la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de aprobar en la reunión del Consejo de Ministros de este martes, 24 de noviembre, a cinco días de las elecciones generales del 29N, el real decreto-ley para reconocer diez días laborables de permiso por el fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho, padres o hijos, y ha preguntado que, "si era importante" esta iniciativa, "por qué no lo aprobaron hace diez meses", tras el accidente ferroviario registrado el pasado enero en Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas.

La titular andaluza de Empleo se ha pronunciado sobre esta cuestión durante su participación en una nueva edición de los encuentros informativos de Europa Press Andalucía organizados en Sevilla en colaboración con la Fundación Cajasol, en la que también ha intervenido el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA) y vicepresidente de la Confederación de Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Lorenzo Amor.

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A preguntas del delegado de Europa Press Andalucía, Francisco Morón, sobre lo que le parece dicha medida de ampliar el permiso por fallecimiento de un familiar, la consejera ha respondido que es "una más" de las medidas que se están conociendo "a lo largo de esta campaña electoral, que tiene un tinte, valga la redundancia, electoralista".

"Me parece antidemocrático" y "tiene una bajeza enorme el utilizar el Consejo de Ministros en mitad de una campaña para arrancar un puñado de votos", ha añadido la consejera, que ha criticado que el Gobierno de Sánchez también ha actuado así con la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2027, así como con el incremento del salario para los funcionarios.

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"Y ahora se incide con ese permiso" por fallecimiento, ha continuado comentando la consejera, quien en ese punto se ha preguntado que, "si era importante, ¿por qué no lo aprobaron hace diez meses, con el accidente de Adamuz?".

Rocío Blanco ha llamado además la atención acerca de que actúe así "un Gobierno que va diciendo que es adalid del diálogo social, del consenso, del acuerdo, de la concordia", pero que está "aprobando medidas sin acuerdo de los agentes económicos y sociales, al margen de" ellos, según ha criticado la consejera, que ha considerado que eso es "gravísimo".

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"Debemos tener en cuenta que estamos en un proceso electoral, que hay que respetarlo, cosa que el Gobierno no lo está haciendo y, sobre todo, incidir en que lo está haciendo al margen del diálogo social", por lo que el Ejecutivo "no podrá seguir presumiendo de eso", según ha considerado la titular andaluza de Empleo.

SUBIDA DEL SALARIO MÍNIMO

La consejera ha insistido en criticar que medidas "de tanto calado" como la subida del Salario Mínimo Interprofesional, que supone por parte del Gobierno un "yo invito y tú pagas, igual que lo de los diez días" de permiso por fallecimiento, ya que el Estado "no va a poner nada" y sí "va a recibir las cotizaciones de la Seguridad Social" derivadas de la subida del SMI, se adopten sin "hablar" previamente "con quienes van a pagar, con los empresarios, con los autónomos".

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Al hilo, ha llamado la atención acerca de que ni en España y en Andalucía hay "tantas grandes empresas", ya que lo que hay fundamentalmente es "un tejido de pymes y 'micropymes'", a las que habría que "preguntarles si pueden soportar ese incremento de salario mínimo", ha abundado.

En ese punto, ha subrayado que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) "ya habló de que los últimos incrementos" del SMI "habían supuesto la pérdida de más de 160.000 puestos de trabajo".

"Y ya no es los trabajos que se pierden, sino las oportunidades que no se crean o los contratos a tiempo parcial que no se pasan a tiempo completo", ha apostillado la consejera, que ha alertado así de "una serie de diatribas" vinculadas a una iniciativa así que "desde un despacho no se pueden dirigir", y sobre las que "hay que hablar con el tejido productivo, con los autónomos, con las pymes, para ver si eso lo pueden aguantar", ha abundado.

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Rocío Blanco ha agregado que "por supuesto que nadie puede estar en contra de que se tengan salarios dignos, y de que los trabajadores tengan un salario digno, pero tenemos que hablar con quienes tienen que soportar" esos incrementos, "porque al final, si tú impones medidas que el tejido productivo no aguanta, no estás haciendo nada, porque son ellos los protagonistas de ese esfuerzo diario", ha remachado la consejera.