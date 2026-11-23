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El Gobierno tiene previsto llevar este martes al Consejo de Ministros una serie de medidas y normas con carácter financiero, incluida la extensión durante un año del impuesto especial a la banca para recaudar 1.400 millones de euros, según ha podido confirmar Europa Press en fuentes cercanas al Ejecutivo.

El Ejecutivo está ultimando si aprueba toda esta batería de medidas, que incluye varias normas diferentes, en varios decretos o si incluye todo en un paquete 'ómnibus', como en otras ocasiones a lo largo de esta legislatura. La idea inicial del Gobierno era llevarlo en decretos separados.

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Asimismo, el Consejo de Ministros aprobará este martes la nueva ley de crédito al consumo, que se propuso en enero, pero cuyo trámite se ha ido dilatando en el tiempo. La norma incluye varias reformas al mercado de crédito al consumo para adaptarse a la normativa europea.

El pasado mes de octubre recibió el visto bueno por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ya que corregía algunos de los problemas de este mercado, como la asimetría informativa, el sobreendeudamiento y los sesgos cognitivos y conductuales, en un sector "especialmente relevante" para los consumidores, incluyendo a aquellos vulnerables y de rentas bajas.

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En todo caso, el regulador de competencia recomendó algunas modificaciones, como sustituir el régimen de autorización por un esquema de declaración responsable o comunicación previa para las nuevas figuras jurídicas. También receta justificar mejor los requisitos de actividad que se imponen a los nuevos operadores.

A comienzos de octubre, Bruselas dio un plazo de dos meses a España para aprobar esta normativa, que supone adaptar la legislación a las normas europeas sobre contratos de crédito al consumo. En caso contrario, se llevaría el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y se solicitaría una sanción económica.

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La ley propone la creación de dos regímenes de costes para los préstamos al consumo, limitando los tipos de interés aplicados a estos créditos. Por un lado, se limitaría el precio a 15 puntos por encima de la TAE media para importes de hasta 1.500 euros; de 10 puntos para las cantidades hasta 6.000 euros, de 8 puntos para las cantidades superiores a 6.000 euros y plazos inferiores a 8 años y de 6 puntos para importes de más de 6.000 euros a devolver en más de 8 años.

El segundo régimen afecta a los créditos de alto coste, conocidos como 'microcréditos'. En el anteproyecto se limitaba el tipo de interés mensual al 4% y la comisión máxima del 5%, con un máximo de 30 euros. Además, el coste máximo de estos créditos no podrá ser superior al de un crédito a doce meses por el mismo importe bajo el régimen general.

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Otra de las novedades del anteproyecto es que solo podrán conceder estos préstamos al consumo las entidades financieras registradas y supervisadas por el Banco de España.

Junto con esta norma, según ha publicado 'El País' y ha podido confirmar Europa Press, el Gobierno tiene previsto llevar al Consejo de Ministros la normativa sobre administradores y compradores de créditos y se aprobarán medidas para la prevención del fraude bancario.

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IMPUESTO A LA BANCA.

Tal y como anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este sábado, al Consejo de Ministros también se llevará la ampliación por un año del impuesto especial a la banca, con el objetivo de recaudar unos 1.400 millones de euros.

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Sánchez aseguró que lo recaudado irían destinados íntegramente a políticas de vivienda. Según Moncloa, esto permitiría financiar la construcción de más de 6.000 viviendas asequibles, rehabilitar unas 52.000 viviendas y aplicar bonificaciones fiscales a cerca de 120.000 inquilinos durante la próxima legislatura.

Sánchez ha asegurado que la recaudación se vinculará por ley a estas actuaciones y ha defendido la importancia de la justicia fiscal, al considerar que los ingresos procedentes del sector bancario deben contribuir también a financiar políticas públicas destinadas a responder a las necesidades de la ciudadanía.

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El impuesto ha sufrido varias modificaciones. En un primer momento, se diseño como una prestación patrimonial durante unos dos años, mientras que en 2024 se modificó para que fuera un impuesto y se cambió la forma de calcularlo.

El tributo tiene un tipo progresivo sobre los márgenes de intereses y comisiones de cada entidad, del 1% hasta los 750 millones, del 3,5% hasta los 1.500 millones, del 4,8% hasta los 3.000 millones, del 6% hasta los 5.000 millones y del 7% desde 5.000 millones en adelante. No obstante, los bancos pueden deducirse el 25% de su cuota líquida del Impuesto sobre Sociedades, lo que puede ayudarles a neutralizar este gravamen, como ha sido el caso de alguna entidad como Bankinter.

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