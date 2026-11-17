Guardar

Sol Carreras

Madrid, 17 nov (EFE).- La coalición de izquierdas heredera de Sumar para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre no solo tiene un nuevo nombre, Frente Amplio, sino que también ha reemplazado a Yolanda Díaz por Ada Colau como cabeza de cartel y no cuenta con la adhesión de Podemos, salvo en tres territorios.

PUBLICIDAD

Estas son las principales novedades de la nueva candidatura Frente Amplio, que se presenta a las elecciones del 29N con el mismo objetivo que Sumar en las de 2023: unir a las izquierdas para tratar de frenar en las urnas a PP y Vox y revalidar gobierno con el PSOE.

Pero mientras Sumar fue un proyecto de unidad que nació con urgencia poco antes de la convocatoria electoral de 2023 y bajo un liderazgo muy marcado de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; la candidatura de Frente Amplio se ha cocinado "a fuego lento" durante meses, según sus impulsores: IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes.

PUBLICIDAD

Estos cuatro partidos, que pertenecen al espacio Sumar y gobiernan en coalición con el PSOE, tenían la determinación de seguir caminando juntos con unas dinámicas internas más horizontales.

Y así empezaron a construir un nuevo proyecto en el que Movimiento Sumar, el partido fundado por Yolanda Díaz, ya no era el actor principal, sino una pieza más del engranaje.

PUBLICIDAD

El adelanto electoral para el 29N les pilló con parte del trabajo hecho, como el cambio de nombre de la coalición a Frente Amplio, pero con muchos asuntos pendientes, como la elección de su cabeza de cartel tras la renuncia de Yolanda Díaz a repetir en listas.

La elegida fue Ada Colau, vinculada a los comunes y cuyo nombre llevaba tiempo sonando en las quinielas junto a los de representantes de Sumar como el ministro Pablo Bustinduy, una de las voces más reconocidas del proyecto, que se autodescartó desde el primer momento y ha acabado siendo el portavoz de campaña.

PUBLICIDAD

La exalcaldesa de Barcelona y fundadora de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca aceptó el encargo agradecida con los partidos de Frente Amplio. En ella vieron a la persona más adecuada para aspirar a la Presidencia del Gobierno por su trabajo en la lucha por la vivienda digna, el asunto que, en buena parte, propició el adelanto electoral del 29N.

Finalmente Colau va como número uno por Barcelona al Congreso dentro de una candidatura muy coral con protagonismo de otros candidatos como Emilio Delgado (Más Madrid), Toni Valero (IU) o Verónica Martínez Barbero (Movimiento Sumar).

PUBLICIDAD

Al igual que ocurrió con Sumar en 2023, Frente Amplio ha llegado a acuerdos con 15 partidos de izquierdas para concurrir juntos en las elecciones generales, aunque en esta ocasión Podemos va por libre en la mayoría de territorios, con Irene Montero como candidata a la Presidencia del Gobierno.

Las excepciones son las listas para el Congreso de la Comunidad Valenciana y de Canarias, en las que Frente Amplio y Podemos están en la misma coalición junto a más partidos territoriales.

PUBLICIDAD

Otro caso aparte es la lista de unidad presentada a la izquierda del PSOE en Baleares, con una candidata de Podemos que figura como independiente.

La división en el resto de circunscripciones ahonda la ruptura de Podemos con los herederos de Sumar, de los que se separaron poco después de las elecciones de 2023 y a los que consideran próximos al PSOE, entre otros motivos por el pacto suscrito con los socialistas para ir juntos en el Senado.

PUBLICIDAD

Unos y otros se echan culpas de la falta de unidad pero quieren pasar página y dar la batalla, aunque en Frente Amplio son conscientes de que están muy lejos de los 31 diputados que consiguieron en 2023, cuando iban juntos.

El CIS da a Frente Amplio entre 7 y 11 escaños, aunque los de Colau aspiran a superar el 10 por ciento de apoyos para duplicar sus representantes y arrebatar escaños a Vox en más de una decena de provincias.

PUBLICIDAD

Su fin es poder reeditar el gobierno de coalición con el PSOE tras una campaña con la vivienda en el centro y en su lema: 'Un voto como una casa'. EFE