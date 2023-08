Pepa Millán, la nueva portavoz de Vox en el Congreso que ‘ficha’ candidatos con Abascal

Pepa Millán, nueva portavoz parlamentaria de Vox en el Congreso de los Diputados.

La salida de Iván Espinosa de los Monteros supuso la pérdida de uno de los activos más importantes de Vox y un duro golpe para el ala más ultraliberal de la formación. Por el contrario, su marcha, ha supuesto una significa victoria para la facción más ultra católica y nacionalista, liderada por Jorge Buxadé. A pesar de que el eurodiputado no iba en las listas al Congreso de los Diputados, no ha sido impedimento para replegar por la bancada algunos de sus perfiles más afines.

Una nueva muestra del claro control de Buxadé sobre Vox es el último movimiento de Abascal. El líder ha designado a la ultraconservadora Pepa Millán como nueva portavoz del grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados. Millán sale triunfadora de una batalla que también libraban otros nombres, como Ignacio Hoces o José María Figaredo.

Pepa Millán es licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla y en la actualidad estudia un máster de Abogacía y Derecho de la Contratación y Responsabilidad Civil. Según terminó sus estudios se vinculó a Vox, primero como asesora del grupo parlamentario en Andalucía. Poco después fue ascendida a senadora por designación autonómica, donde desempeñó las labores de portavocía de la formación de Abascal. Desde el partido destacan su trabajo en la Cámara Alta: “Fue una de las senadoras más combativas contra el Gobierno de Pedro Sánchez, y dejó al descubierto la actitud liberticida y contraria a los intereses de España del Ejecutivo de coalición de socialistas y comunistas”, expresa la formación en un comunicado que ha enviado a los periodistas.

Pepa Millán y Jorge Buxadé.

La nueva portavoz parlamentaria de Vox es natural de Cabra, un municipio de alrededor de 20.000 habitantes al que acudió el año pasado con Abascal en busca de un candidato para las elecciones municipales. Ahora, Millán se convierte “en una de las portavoces más jóvenes de la historia del parlamentarismo español”, mantiene la formación.

Vox no se rompe y la culpa es de los medios

Ante un mal resultado y la salida de Espinosa de los Monteros primero y la negativa de Steegmann de recoger su acta como diputado después, las alarmas comenzaron a saltar. La teoría sobre una posible crisis interna de Vox ha ido cogiendo fuerza tras conocerse que el exportavoz del partido decidió marcharse después de que conociera que Abascal no quería que revalidará al frente del grupo parlamentario. Esta decisión dejaba con opciones a Buxadé para mover ficha y hacerse también con el control interno del grupo en el Congreso.

Su salida no ha cambiado los planes del líder de Vox, y a pesar de no ser designados algunos de los más estrechos colaboradores del eurodiputado, como Ignacio de Hoces, la asignación de Millán demuestra la teoría de los más críticos con Buxadé: Vox se está acercando demasiado a posiciones lepenistas, dejando a un lado las teorías más ultraliberales que definieron sus valores fundacionales.

A pesar de las posibles luchas internas, con los focos encendidos, los dirigentes del partido ultra niegan la mayor. Abascal ha mantenido que “no hay ningún debate ideológico, no ha existido nunca, por lo tanto, siento pincharles el globo” –ha replicado–. “Aquí no hay ninguna familia, ninguna facción. Aquí en Vox cabe todo el mundo que quiera defender la unidad nacional, la libertad de los españoles en todos los órdenes”, ha añadido. Aunque “los que quieran sembrar división y discordia o los que apuesten por los personalismos, evidentemente no tienen cabida en Vox”, ha remachado, en alusión a los críticos, dejando claro que existen.

