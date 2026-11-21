La tarifa de la luz cambia cada hora (Europa Press)

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El cambio constante en el precio de la energía eléctrica obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte a su bolsillo.

Por ello, estas son las tarifas en el país este domingo 22 de noviembre. También ubica los precios más bajos, así como los más altos, de energía eléctrica.

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Precio del servicio eléctrico

Día: 22 de noviembre

Tarifa media: 65.14 euros por megavatio hora

Tarifa máxima: 217.99 euros por megavatio hora

Tarifa mínima: -0.19 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

La OMIE da a conocer todos los días el precio del servicio eléctrico (Europa Press)

A lo largo de este domingo 22 de noviembre, el precio de la luz cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 65.81 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 34.16 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 9.45 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la electricidad será de 5.83 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 5.83 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de 3.41 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 5.83 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 6.36 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 13.39 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.89 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.08 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.19 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.11 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de 0.01 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 27.54 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 154.44 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 199.8 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 217.99 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 215.42 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 206.46 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 200.73 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 190.45 euros por megavatio hora.