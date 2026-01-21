Una fotógrafa registró el viaje de 3.200 kilómetros de una de las especies de caballos más amenazadas del mundo

La fotógrafa Ami Vitale documentó el regreso de los caballos de Przewalski, una de las especies más amenazadas, a las estepas de Kazajistán tras 3.200 kilómetros de viaje

En el corazón de una travesía única, una fotógrafa de National Geographic acompañó a los últimos caballos de Przewalski en un desplazamiento de 3.200 kilómetros hasta su territorio ancestral. La expedición, marcada por desafíos logísticos y momentos inesperados, permitió documentar el regreso de una de las especies de equinos más amenazadas del planeta a las vastas estepas de Kazajistán.

El objetivo de este esfuerzo, seguido de cerca por la lente de Ami Vitale, fue registrar cada instante de un proceso considerado crucial para la supervivencia de la especie. Desde el bullicio urbano de Praga hasta los silencios abiertos de la estepa, el viaje reveló el valor de la conservación y la esperanza que representa el retorno de estos caballos salvajes a su hábitat natural.

Cómo fue la hazaña de Ami Vitale

La expedición comenzó en el zoológico de Praga, donde los caballos de Przewalski nacieron en cautiverio y recibieron cuidados veterinarios durante todo el trayecto

En una travesía que abarcó más de 3.200 kilómetros, la fotoperiodista Ami Vitale acompañó a un grupo de caballos de Przewalski en su retorno a las estepas de Kazajistán. La expedición comenzó en el zoológico de Praga, donde los animales habían sido criados en cautiverio. El traslado se realizó en condiciones excepcionales: los caballos viajaron primero en camión hasta el aeropuerto, y de allí en un avión de carga militar, junto a veterinarios y cuidadores que velaron por su bienestar durante todo el trayecto.

El viaje incluyó escalas técnicas para repostar en Estambul y Azerbaiyán, lo que sumó horas de frío y ruido en la bodega del avión. El grupo, compuesto por siete caballos tras la inesperada fuga de Wisky, cubrió la última etapa por carretera hasta la Reserva Natural Estatal de Altyn Dala, en el corazón de Kazajistán.

Vitale, reconocida por su trabajo en zonas de conflicto y conservación, relató la dificultad y el asombro de presenciar el regreso de una especie que estuvo al borde de la extinción. A su llegada, documentó la adaptación de los caballos al nuevo entorno, capturando imágenes de su convivencia con otras especies emblemáticas, como el antílope saiga.

“En un campo en el que la pérdida es a menudo la norma, el regreso de una especie que se consideraba extinta en estado salvaje es un logro poco común y frágil”, escribió Vitale en un correo electrónico.

“La reintroducción de especies silvestres, en la práctica, es a partes iguales ciencia, logística y confianza: confianza en que los animales criados en cautividad pueden readaptarse, que los ecosistemas pueden recuperarse y que lo que se ha perdido aún puede volver” añadió.

La importancia de la preservación de los caballos de Przewalski

La reintroducción de los caballos de Przewalski representa un avance crucial para la conservación de la biodiversidad en Asia Central, destacando su papel en los pastizales

La reintroducción de los caballos de Przewalski en las estepas de Kazajistán representa un avance crucial para la conservación de la biodiversidad en Asia Central. Estos equinos, que llevan el nombre del explorador ruso Nikolai Przewalski, son la única especie de caballo que nunca ha sido domesticada y ejercen un papel clave en el equilibrio de los ecosistemas de pastizales.

Los científicos señalan que la presencia de los caballos de Przewalski en la estepa no solo implica el regreso de una especie simbólica, sino que también ayuda a mantener la diversidad del hábitat. Al pastar, estos animales controlan la expansión de los arbustos, lo que favorece la supervivencia de otras especies y la regeneración de las praderas. De acuerdo con los biólogos, su actividad contribuye directamente a evitar la degradación del ecosistema y a restaurar la riqueza biológica de la región.

El retorno de los caballos marcó un hito en la conservación, ya que la especie llegó a considerarse extinta en estado silvestre en 1969. Lograr que vuelvan a vagar libremente por Kazajistán significa revertir una desaparición que parecía definitiva. Para los conservacionistas, este proyecto es esencial tanto desde el punto de vista científico como cultural, pues revitaliza un legado natural que estuvo a punto de perderse.

El proceso, sin embargo, no estuvo exento de desafíos. Los caballos enfrentaron depredadores naturales, inviernos extremos donde las temperaturas pueden descender hasta los -45 °C, y el reto de readaptarse tras generaciones en cautiverio. A pesar de los riesgos, la iniciativa contó con el respaldo de expertos y organizaciones internacionales, que ven en la reintroducción una oportunidad para demostrar la capacidad de recuperación de los ecosistemas cuando se restauran las especies claves.