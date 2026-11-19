Arturo Pérez-Reverte en 'El Hormiguero' (Atresmedia).

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Arturo Pérez-Reverte visitó anoche el plató de El Hormiguero para presentar su última novela, La hipótesis más peligrosa, una historia de aventuras protagonizada por un joven que descubre el mundo a través del mar y de las experiencias que le ofrece la vida. Sin embargo, además de desvelar algunos detalles sobre su nuevo trabajo, el escritor mantuvo una extensa conversación con Pablo Motos en la que abordó cuestiones tan diversas como el futuro de la lectura, el papel de los medios de comunicación, la situación política española y el porvenir de Europa.

Uno de los aspectos más llamativos de la preparación de su novela ha sido el acercamiento al universo de los videojuegos. Pérez-Reverte reconoció que, aunque ya había probado alguno por curiosidad, esta vez necesitaba profundizar en ellos para comprender mejor las experiencias de su protagonista. “He tenido que estudiarlo de una manera seria”, explicó. Una investigación que, según confesó, le ha permitido descubrir posibilidades que desconocía: “He aprendido mucho sobre el videojuego y su utilidad práctica”.

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El novelista defendió que estas plataformas pueden convertirse en herramientas de aprendizaje muy valiosas cuando se utilizan adecuadamente. Entre sus beneficios destacó la capacidad para anticiparse a determinadas situaciones, desarrollar la imaginación, tomar decisiones y colaborar con otros jugadores. Su única preocupación aparece cuando la afición termina convirtiéndose en una adicción.

Su diagnóstico sobre la política española: “Hemos perdido la fe”

La conversación dio un giro hacia la actualidad cuando Pablo Motos le preguntó por cuál podría ser la hipótesis más peligrosa a la que se enfrentaría España ante las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. Pérez-Reverte puso el foco en el desencanto de la ciudadanía y en la pérdida de confianza en sus representantes. “Ya no creemos en los políticos. Buscamos la hipótesis menos mala”, resumió.

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Arturo Pérez-Reverte en 'El Hormiguero' (Atresmedia).

El escritor considera que la ilusión por la política se ha ido debilitando después de tantas promesas incumplidas y decepciones. Ahora, según describió, buena parte de los ciudadanos se conforma con esperar que sus gobernantes gestionen correctamente, no les engañen y les permitan vivir con tranquilidad. “El español ha dejado de creer que los políticos van a cambiar nuestras vidas”, afirmó.

También evitó desvelar si acudirá a votar en los próximos comicios y lamentó que la falta de esperanza sea, a su entender, una de las consecuencias más preocupantes de esta situación. “Nos han engañado tantas veces, nos han mentido tantas veces y nos han decepcionado tantas veces que lo peor es la falta de esperanza”, señaló.

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Críticas al periodismo y advertencia sobre el futuro de Europa

Otro de los asuntos sobre los que quiso pronunciarse fue el estado actual de los medios de comunicación. Pérez-Reverte cuestionó la tendencia de los periodistas a expresar constantemente sus opiniones y defendió que la función esencial de la profesión debería ser contar los hechos para que los ciudadanos puedan extraer sus propias conclusiones. “No hay periodismo objetivo, sino que hay opinión”, aseguró.

Arturo Pérez-Reverte en 'El Hormiguero' (Atresmedia).

En este sentido, señaló a las tertulias televisivas y radiofónicas como uno de los factores que han contribuido a transformar el ejercicio del periodismo. A su juicio, la información pierde parte de su sentido cuando quienes la transmiten sienten la obligación permanente de posicionarse. Además, reivindicó la importancia de una prensa libre y crítica como contrapeso del poder político: “Un periodismo equilibrado y objetivo es fundamental para una democracia”.

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La entrevista dejó también algunas valoraciones sobre los partidos y sus representantes. El escritor describió a Vox como “el PP con cuatro copas” y destacó las capacidades parlamentarias de figuras como Cayetana Álvarez de Toledo, Gabriel Rufián y Félix Bolaños. Sobre Pedro Sánchez, lamentó la profunda división que percibe en la sociedad española y aseguró que “conozco a gente que lo desprecia y lo va a votar”.

Por último, Pérez-Reverte compartió su inquietud por el escenario internacional y el papel que desempeñará el continente europeo frente al nacimiento de nuevas potencias. Su pronóstico fue especialmente pesimista: considera que Europa está “sentenciada a muerte” ante el auge de esos nuevos imperios.

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