Imagen de archivo de aviones de diferentes aerolíneas aparcados en el aeropuerto parisino de Orly . (EFE/Yoan Valat)

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Un error en el manejo de mercancías en el aeropuerto de París acabó con los restos mortales de un hombre de 75 años en Málaga en lugar de en Túnez, su destino. El incidente, ocurrido el pasado 13 de octubre, obligó a desplegar un dispositivo de urgencia para repatriar el féretro y retrasar un día un funeral al que habían acudido cerca de 3.000 personas. Ahora, las empresas encargadas de la asistencia en tierra han señalado a un único culpable, desatando una batalla legal con un empleado que llevaba 14 años en la compañía.

El insólito fallo desencadenó una crisis sin precedentes entre los operadores aeroportuarios de la terminal parisina, según ha revelado el diario francés Le Parisien. El cuerpo de Abdallah debía embarcar a las 11:00 horas rumbo a la ciudad tunecina de Monastir, pero despegó cuatro horas antes hacia la Costa del Sol. Para enmendar la confusión, los operadores tuvieron que repatriar el cadáver a Francia en el vuelo nocturno y reembarcarlo hacia Túnez a las 23:00 horas, obligando a la familia a aplazar el entierro.

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Lejos de cerrarse con la entrega del cuerpo, la negligencia ha derivado ahora en un conflicto laboral. Las empresas responsables de la asistencia en tierra —Groupe Europe Handling (GEH) y su subcontrata Samsic Assistance Aérobag, encargada de la carga de equipajes— han buscado un responsable. La decisión ha recaído sobre un regulador de Samsic con 14 años de antigüedad, quien recibió el pasado 23 de octubre un correo electrónico notificándole su despido.

Un avión en el aeropuerto de París-CDG. (Wikimedia Commons)

Una cadena de errores y prisas en la pista

La investigación interna revela una sucesión de fallos. En el vuelo de las 7:10 horas con destino a Málaga sí estaba previsto transportar un ataúd, pero correspondía a otra persona fallecida. Sin embargo, un operario temporal y poco experimentado de Samsic acudió a la terminal de carga y recogió el carro equivocado sin comprobar la documentación.

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Desde la dirección asumen la gravedad del incidente. “Hubo una cadena de errores”, admite Hugo Ehrhard, director comercial de GEH, quien traslada sus “disculpas a las familias y a Tunisair” y reconoce la falta de supervisión a pie de pista: “Nuestros agentes bajo el avión deberían haberse dado cuenta. No supimos identificar el error ni rectificarlo. Lo asumimos plenamente, también en nombre de nuestra subcontrata”.

Pese a ello, el regulador despedido denuncia una “profunda injusticia”. La empresa le acusa de no haber planificado la operación y de enviar a su compañero “a toda prisa”, pero él asegura que el fallo fue externo: a las 2:48 horas una gestora de carga envió un correo que no llegó a ver, y no fue hasta las 6:30 —cuarenta minutos antes del despegue— cuando recibieron un aviso rectificativo. “Su corrección fue muy tardía dada la hora prevista de despegue. GEH nos llamó también para avisarnos, así que fui a avisar a mi compañero inmediatamente”, explica.

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Maletas en un aeropuerto, imagen de archivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajador recuerda que las cámaras demuestran que fue el operario temporal quien no verificó los papeles y que otros supervisores de GEH debían cotejar la carga antes de cerrar la bodega. Ninguno de ellos ha sido despedido: los mandos de pista solo “han sido convocados por sus superiores” y al operario temporal previsiblemente no se le renovará el contrato.

“Trabajo en Samsic desde hace 14 años, nunca he tenido un retraso, una amonestación ni ausencias injustificadas. Si hubiera cometido un error, lo habría asumido”, lamenta este padre de familia, que no comprende por qué lo han tenido que “echar de la noche a la mañana como a un perro”. El empleado ya ha llevado el caso a los tribunales a través de su abogado, quien sostiene que la compañía “se deshace de la persona equivocada” sin asumir sus propias responsabilidades.

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