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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este miércoles que la oferta de vivienda en alquiler se ha reducido "no porque se hayan retirado esas viviendas del mercado, sino porque hoy los contratos son de una duración mayor".

En una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, el jefe del Ejecutivo ha defendido que el último decreto de vivienda, convalidado ya por la Diputación Permanente, permite "prolongar de manera automática otros dos años más esos contratos de alquiler", con actualizaciones ligadas a "la evolución del IPC".

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Sánchez ha admitido que puede haber votantes "decepcionados" o "desmovilizados" por cuestiones pendientes en esta legislatura, señalando "singularmente" todo lo relacionado con la vivienda.

El presidente del Gobierno y candidato a la reelección en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre ha marcado diferencias tanto con "la izquierda" como con "la derecha" respecto al tratamiento fiscal del mercado inmobiliario.

En este sentido, ha abogado por establecer un gravamen específico para "los grandes fondos de inversión, los llamados fondos buitre, o los grandes propietarios", tal y como recoge el programa electoral de su partido, frente a la política dirigida a los pequeños arrendadores.

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Para este colectivo, el presidente ha apostado por "incorporar bonificaciones fiscales" para que a los pequeños propietarios y a los inquilinos "les rente, como dicen los jóvenes" y se incentive que puedan "llegar a acuerdos de alquiler de una duración más larga".

Por otra parte, Sánchez ha admitido que la vivienda se ha encarecido el doble que los sueldos y ha señalado que para resolver esta situación es necesario actuar en varios frentes, apuntando en primer lugar a la necesidad de "construir".

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En todo caso, ha asegurado que si logra conformar una "mayoría progresista" tras las elecciones del próximo 29 de noviembre "podrán llegar antes y más lejos en materia de vivienda".