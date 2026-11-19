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La especialista venezolana, radicada en México, atraviesa una nueva etapa de expansión internacional tras más de 15 años de trayectoria en medicina deportiva, nutrición humana y salud hormonal femenina. Escritora y distinguida entre las mujeres más exitosas de México por Xona Social Magazine, su llegada al público estadounidense marca un nuevo capítulo en una carrera que ha trascendido fronteras.

En un sector donde la especialización, la trayectoria y el reconocimiento internacional se han convertido en elementos fundamentales para el posicionamiento profesional, la doctora venezolana Keyli Franco continúa ampliando su presencia más allá de América Latina.

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Originaria de Caracas y radicada en México, Keyli Franco ha construido una carrera vinculada a la medicina deportiva, la nutrición humana y la salud hormonal femenina, áreas en las que acumula más de quince años de experiencia y que la han llevado a participar en publicaciones y espacios de comunicación internacionales. Ahora, Estados Unidos ocupa un lugar protagonista en esa evolución.

Su incursión en el mercado estadounidense representa un nuevo paso en una trayectoria que comenzó en Venezuela, encontró en México un escenario para consolidarse y ha continuado creciendo a través de la atención a pacientes, la publicación de libros, entrevistas y apariciones en medios de lujo internacionales.

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En 2026, la especialista fue destacada por Forbes Centroamérica en su especial Poder Latino: Liderazgo que hoy define industria desde Estados Unidos, una publicación dedicada a visibilizar trayectorias y perspectivas de liderazgo latinoamericano.

A este reconocimiento se suma su distinción por Xona Social Magazine, reconocida revista mexicana que la ha destacado entre las mujeres más exitosas del país en el ámbito de la salud y el bienestar, convirtiéndose en uno de los hitos de su recorrido profesional.

Su nombre también ha tenido presencia en publicaciones como CARAS México, Hola!, Univision y Diario Las Américas, mientras que su proyección editorial se ha extendido a espacios de comunicación vinculados con la salud, el bienestar y el liderazgo femenino.

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Además de su experiencia profesional, la doctora Keyli Franco ha desarrollado una faceta como escritora, convirtiendo parte de su experiencia y conocimientos en publicaciones dirigidas a quienes buscan comprender mejor su salud y bienestar.

Es autora de ¿Miedo a envejecer?, una obra que aborda el proceso de envejecimiento desde una perspectiva vinculada a la nutrición, los hábitos saludables y el bienestar físico y emocional.

En octubre de 2026, durante una conversación publicada por Las Top News, la especialista celebró su acercamiento a esta audiencia y recordó que llegar a Estados Unidos había sido una de sus aspiraciones profesionales. un mercado en el que ha abordado temas sobre salud hormonal femenina, Longevidad, bienestar integral, especialmente en etapas como la perimenopausia y la menopausia, asuntos sobre los que todavía persisten desinformación, prejuicios, tabúes y barreras culturales.

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Para la doctora Keyli Franco, abordar estas cuestiones también supone contribuir a una conversación que todavía enfrenta resistencias dentro de determinados sectores de la comunidad hispana, donde los cambios hormonales femeninos no siempre se hablan con naturalidad.

La historia de Keyli Franco refleja también el recorrido de una mujer migrante que ha conseguido desarrollar su identidad profesional lejos de su país de origen. De Caracas a México, y ahora con Estados Unidos como uno de los principales escenarios de su expansión, su trayectoria reúne años de especialización, publicaciones, reconocimientos y una apuesta constante por ampliar el alcance de su trabajo.

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La entrada al mercado estadounidense añade nuevos retos y desafíos, pero también representa una oportunidad para continuar fortaleciendo su nombre en un sector donde la experiencia, la actualización profesional y la confianza de los pacientes son esenciales.

De Venezuela a México y ahora con Estados Unidos como nuevo horizonte, Keyli Franco continúa escribiendo una historia de expansión internacional marcada por la perseverancia, el reconocimiento editorial y una trayectoria profesional que busca seguir trascendiendo fronteras.