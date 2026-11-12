Ayuso llama "mafia" a los sindicatos y les acusa de sembrar "terror" en la huelga del 11N

Guardar

Madrid, 12 nov (EFE).- La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a referirse este jueves como "mafia" a los sindicatos y ha asegurado que durante la huelga general del miércoles cundió el "terror sindical" contra los trabajadores.

En el pleno de la Asamblea de Madrid, Díaz Ayuso ha redundado en sus ataques contra CCOO y UGT, a los que ha acusado de usar "el dinero de todos los españoles" para "ayudar al 'amado líder'", Pedro Sánchez, a "subir en las encuestas" e "intentar mirar para otro lado" ante cuestiones como la "invasión" de Ceuta.

PUBLICIDAD

"Están tan indignados que han tenido que esperar a que se convocaran las elecciones generales para tener que promover una huelga", ha protestado la dirigente del PP, que ha agregado: "El PSOE convoca las elecciones; el PSOE mueve estas huelgas; el PSOE manda a la Policía; el PSOE controla la televisión pública; y el PSOE se indigna en la televisión pública por todo. Es que son pura fantasía".

Díaz Ayuso ha opinado que estas "huelgas mafiosas" quedan "desprestigiadas" por los propios sindicatos, y ha ironizado al indicar que le gusta que 'huelga' se traduzca en catalán como 'vaga', porque quienes la han promovido "son muy vagos".

PUBLICIDAD

"A partir del 29 de noviembre, lo que espero es que esa huelga general sea eterna y para el PSOE", ha zanjado la presidenta madrileña.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha esgrimido que "la fuerza sindical es la fuerza de la fraternidad".

"Lo que vimos ayer fue un pueblo saliendo a la calle a defender un modelo de sociedad y a decir que se acabó especular con un bien de primera necesidad como es la vivienda", ha enfatizado.

PUBLICIDAD

En cuanto a la portavoz del PSOE-M, Mar Espinar, ha defendido que "el derecho a la huelga es un derecho constitucional" y que quienes la secundaron "no son jetas" sino "ciudadanos que están pidiendo algo tan básico como un salario decente y el poder acceder a una casa".

Isabel Pérez Moñino, portavoz de Vox, ha exigido a la presidenta "cortar el grifo a los sindicatos", a los que ha tildado de "parásitos" y "vividores".

PUBLICIDAD

Para Vox, la huelga general del 11 de noviembre es el "último servicio político" de los sindicatos al presidente Pedro Sánchez y representa "el colmo de la hipocresía y la desvergüenza", además de "un circo". EFE

(Foto)