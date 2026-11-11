Qué son los piquetes informativos: ¿tienen el derecho de impedirte ir al trabajo si no quieres hacer huelga general?

Afiliados sindicales exhiben una pancarta con el lema "huelga general" en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. (REUTERS/Juan Barbosa)

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Estamos viéndolo desde primera hora de esta mañana de huelga general en España, la primera en 12 años: piquetes que han cortado carreteras, autovías, puntos de acceso a fábricas... Pero, ¿qué es un piquete? La legislación española reconoce esta figura bajo la denominación de piquete informativo, y la ampara como una extensión legítima del derecho fundamental a la huelga, reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución. Un piquete es un grupo de trabajadores que, en el marco de una huelga, se organiza para difundir los motivos de la protesta y animar a otros empleados a sumarse al paro. El concepto adquiere especial importancia en jornadas como esta, que reúne a organizaciones sindicales y al Sindicato de Inquilinas en torno a las reclamaciones por un salario digno y unos precios de la vivienda que no estén sujetos a la especulación inmobiliaria.

Según la RAE, la palabra se forma de la palabra pico y el sufijo -ete, y lo define como un grupo de personas que, pacífica o violentamente, intenta imponer o mantener una consigna de huelga. Aunque el Real Decreto-ley 17/1977, que regula el derecho de huelga en España, establece en su artículo 6.6 que los trabajadores pueden hacer publicidad de la protesta de forma pacífica y recaudar fondos sin recurrir a la coacción, hay veces que la tensión del momento acaba en altercados. Ha sido el caso de Mercamadrid, donde esta mañana los antidisturbios han cargado contra los manifestantes que estaban a las puertas del polígono industrial y que se ha saldado con un detenido y trece personas heridas. CCOO ya ha anunciado que interpondrá una demanda penal por el uso “abusivo y desproporcionado” de la fuerza en la carga policial.

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Piquetes en Mercamadrid para informar de la huelga general en España este 11 de noviembre.

Por otro lado, la Policía Nacional ha detenido también a cinco personas que participaban en los piquetes informativos desplegados en la Comunitat Valenciana, tres en València y dos en Alicante. En València han sido detenidos tres hombres, de entre 24 y 34 años, que participaban en la concentración desarrollada en la rotonda del Mirador, en el principal acceso a la ciudad desde el norte. Dos de ellos han sido acusados de desórdenes públicos y uno por atentado a agente de la autoridad.

En Alicante se ha cortado la avenida de la Universidad, en la zona de Rabasa, uno de los principales accesos a la ciudad desde la autovía A-70 y que conecta con la Universidad de Alicante y San Vicente del Raspeig.

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La Policía Nacional ha cargado contra los manifestantes y ha disuelto el piquete, provocando varios heridos y la detención de una mujer, según ha denunciado el sindicato. La segunda detención se ha producido en la avenida de Denia, y posteriormente, alrededor de medio centenar de manifestantes han trasladado su protesta a las inmediaciones de la Comisaría Provincial.

El Tribunal Constitucional ha reiterado que las labores de información, propaganda y persuasión forman parte del ejercicio legítimo de ese derecho. El derecho de huelga ampara la difusión de la protesta y el intento de persuadir a otros trabajadores para que se sumen, pero no la coacción, la intimidación ni la violencia, y debe respetar la libertad de trabajo de quien decide no secundarla.

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Actuaciones legales de los piquetes

Comisiones Obreras (CCOO) detalla las actuaciones protegidas durante una jornada de paro: informar y convencer a los empleados en las puertas de los centros de trabajo, explicar las reivindicaciones que motivan el conflicto, repartir folletos y llamar a la solidaridad entre compañeros. También pueden organizar concentraciones y manifestaciones pacíficas en los accesos a los centros de trabajo o en la vía pública, de forma coordinada y sin violencia, además de utilizar megafonía y pancartas.

La frontera legal se ubica entre convencer y obligar. Los piquetes pueden persuadir mediante argumentos e información, pero no pueden imponer por la fuerza que un trabajador deje de ejercer su labor. Si un empleado decide acudir a su puesto, nadie puede impedirle físicamente el paso. Este límite se refuerza con los servicios mínimos: los trabajadores designados por ley para cumplirlos tienen el deber de entrar a trabajar, y los piquetes no pueden obstaculizar esa función.

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Conductas prohibidas y sanciones penales

Las coacciones y amenazas no están permitidas. El uso de intimidación física o verbal para forzar a alguien a secundar el paro constituye un delito tipificado en el artículo 172 del Código Penal, con penas de 6 meses a tres años de prisión o multas de 12 a 24 meses según la gravedad de los hechos. Tampoco se puede impedir materialmente la entrada o salida de trabajadores o clientes, causar destrozos en instalaciones o vehículos, ni ocupar los edificios de la empresa, según precisa la guía de CCOO.

Hasta 2021 existía además el artículo 315.3 del Código Penal, que castigaba de forma específica las coacciones dirigidas a imponer una huelga. La Ley Orgánica 5/2021 derogó esa figura, aunque esas conductas pueden seguir siendo delictivas si cumplen los requisitos de otros preceptos penales, como el citado artículo 172. Las actuaciones que alteren el orden público sin llegar a la violencia física grave se canalizan por vía administrativa, a través de la Ley de Seguridad Ciudadana, y pueden derivar en sanciones económicas.

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