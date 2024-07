Cristinini: “El ‘Grand Prix’ ha hecho que todo el mundo conecte con su familia, sea la biológica o la escogida”

'El Grand Prix' del verano vuelve a Televisión Española.

El Grand Prix del Verano ha regersado a TVE con la segunda temporada desde su exitoso regreso a la televisión. En esta nueva etapa, el formato ha introducido algunos cambios para mantener la fidelidad del público, aunque hay dos caras que no varían: las de sus presentadores, Ramón García y Cristina López, conocida como Cristinini.

Este año, la popular gamer incrementará su presencia en el plató para acompañar al bilbaíno en las labores de conducción. Y es que, tras la salida de Michelle Calvó, la gamer realizará sus tareas, además de seguir comentando los juegos desde su particular cabina de streaming, que además contará con invitados VIP en esta edición.

Aunque ya ha pasado un año desde su debut en el programa y pese a estar inmersa en las últimas grabaciones de esta etapa, Cristinini confiesa a Infobae España que todavía está “asimilando este fenómeno”. “Asimilando que ha vuelto y que estoy yo aquí. Pese a que ya estuvimos grabando la temporada pasada, creo que no me ha dado tiempo a asimilar todo. Fue tan magnífico en cuestión de audiencias que estoy aún flipando”, expresa.

Wilbur, Ramón García, Cristinini y la Vaquilla, en la presentación de 'El Grand Prix del Verano'. (RTVE)

Sobre la espectacular acogida que tuvo el regreso del programa a TVE, la presentadora asegura que no se esperaba un éxito tan rotundo. “Nos empezaron a pasar audiencias y de repente ves que toda la gente joven conecta con las familias”, un hito que para ella es todavía mayor teniendo en cuenta que “ahora los tiempos han cambiado y hacemos otras cosas”. “El Grand Prix tiene algo que ha hecho que todo el mundo reconecte con su familia, sea biológica o la que escoge”, agrega.

“No hay que obsesionarse con la audiencia”

Contar con el respaldo del público es algo a lo que aspira cualquier persona que trabaje en un formato televisivo. “A mí me preocupa que el programa vaya bien, porque sin audiencia no hay programa. Es algo que tengo presente, veo lo que gusta y lo que no, qué tipo de audiencia tenemos...” apunta la barcelonesa.

Sin embargo, defiende que no hay que trabajar pensando en el dato: “Creo que no hay que obsesionarse, porque podemos matar esa naturalidad y tranquilidad. Yo me dedico a presentar y no tengo que estar tan encima porque no soy directiva del programa”.

En cuanto a su papel como conductora de un formato con millones de espectadores, Cristinini asegura que la mayor diferencia que encuentra en comparación con su faceta gamer es que en el mundo del streaming no existe la planificación de la tele: “En el streaming no tenemos escaleta, conectamos y podemos decir en algún momento ‘hoy me apetece hablar de este tema’, pero yo enchufo mi directo y voy a lo que surja, no sé ni a qué juego voy a jugar”.

Cristina López, más conocida como Cristinini, presentadora de 'Grand Prix'. (Helena Margarit Cortadellas).

Pese a que en la televisión tradicional tiene que ceñirse a un guion “más o menos cerrado” del que no puede salirse demasiado, la streamer hará tándem esta temporada con el impredecible Wilbur para aportar un toque de espontaneidad antes de las pruebas.

Y es que uno de los secretos del éxito del Grand Prix es esa naturalidad y diversión genuina que sus protagonistas contagian a los espectadores, sentimientos que hacen que grabar este programa sea para ella un auténtico privilegio, pues la devuelve a la época en que veía el concurso con su familia: “Yo he sido una niña del Grand Prix. (...) Cuando llego al plató, automáticamente me teletransporto a ese momento de mi pueblo, mi niñez, cuando estaban mis abuelos… Ya no es solo hacer algo porque te guste y tengas ganas, es querer estar aquí de corazón”, concluye.