España

Indignación en las redes por las imágenes de maltrato animal en Ceuta: migrantes dañan patos, ocas y delfines

Varias asociaciones han denunciado los hechos ante la Guardia Civil y piden identificar a los maltratadores

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a migrantes atacando a la fauna local.
Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a migrantes atacando a la fauna local. (Captura de vídeo)
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Varias asociaciones animalistas han denunciado en redes sociales episodios de maltrato animal en Ceuta a raíz de la crisis migratoria que sufre la ciudad. En los últimos días, las redes sociales se han hecho eco de diversos vídeos que muestran a personas ‘cazando’ animales en distintas zonas, sin conocerse el objetivo.

Entre los episodios más comentados está la captura de una cría de delfín en la playa del Trampolín. Según puede verse en las imágenes, varias personas sacaron del mar a este mamífero, que se encontraba nadando cerca de la orilla. Una vez en tierra, le propinaron fuertes golpes hasta dejarlo sin vida.

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Por la zona pasaba un agente de Ecoservicios, que les advirtió de que no debían golpear ni manipular al animal y que debían avisar a un servicio de recogida. En ese momento, los migrantes intentaron devolver al delfín al mar, pero la cría parecía ya muerta, al haber sufrido varios golpes en la cabeza.

La asociación en Defensa del Arbolado Urbano, la Biodiversidad y el Medio Ambiente (Daubma) ha denunciado los hechos ante la Guardia Civil por un posible delito contra la fauna protegida y pide la identificación de los implicados en el suceso. A la denuncia de los hechos se ha unido el Centro de Estudio y Conservación de Fauna Marina de Ceuta (CECAM), que critica que “ni la fauna marina, ni la fauna silvestre, ni las mascotas de Ceuta están protegidas como exige la ley”.

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Centenares de migrantes acampan en la playa del Trampolín, a 3 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). (Marcos Moreno - Europa Press)
Centenares de migrantes acampan en la playa del Trampolín, a 3 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). (Marcos Moreno - Europa Press)

Una vecina de Ceuta, Nadia García, ha iniciado una petición en Change.org para exigir a la Delegación del Gobierno de Ceuta, a la Consejería de Medio Ambiente y al SEPRONA que actúen “con máxima urgencia” ante este suceso. “Este acto de crueldad desmedida e injustificable no puede quedar impune. Los delfines son especies estrictamente protegidas por las leyes españolas y europeas, y el maltrato hacia ellos constituye un delito penal grave”, asegura.

“El maltrato animal es un acto sucio”

Daubma se ha hecho eco también de la captura de aves en las proximidades del pantano de Ceuta. En este caso, las grabaciones de un vecino mostraron a un migrante con una bolsa de plástico, en la que se encontraba una oca todavía con vida, pero con las patas atadas para que no pudiera escapar. Ante la intervención del ceutí, el hombre soltó al animal con vida.

Estos hechos también han sido denunciados por el partido animalista PACMA. “La bandera que ampare al maltratador es total y absolutamente irrelevante para el animal que está siendo maltratado. Los animales no entienden de nacionalidades, contextos políticos, sociales o culturales, ni mucho menos de ideologías”, afirma la formación política. “El maltrato animal es acto sucio, miserable e injustificable, ocurra donde ocurra, lo ejerza quien lo ejerza, y debe ser perseguido, repudiado y denunciado”, han agregado.

Estos hechos se han puesto en conocimiento de la Guardia Civil, con el objetivo de que los agentes investiguen lo sucedido.

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