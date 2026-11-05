La Audiencia de Lleida reabre tras 20 años el asesinato de Isaac Martínez por un informe que atribuye a un disparo un residuo hallado en la ropa del investigado

Los Mossos d'Esquadra, recogiendo indicios tras la ejecución de Isaac Martínez, en Lérida, el 9 de noviembre de 2006. (EFE)

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Un nuevo informe de balística ha llevado a la Audiencia de Lleida a reabrir la investigación por el asesinato de Isaac Martínez, muerto a tiros en 2006 en el barrio de Cappont. La causa estaba cerca de prescribir y el juzgado decidirá el martes sobre la situación del único investigado.

La revisión de análisis forenses años después de un crimen puede alterar el recorrido de una causa que parecía agotada. En el caso de Isaac Martínez, asesinado cuando tenía 26 años, la discusión judicial vuelve a situarse en los residuos hallados en la ropa del único investigado y en el valor que deben tener los informes periciales elaborados entonces.

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La Audiencia de Lleida ha acordado reabrir la causa a pocos días de que se cumplan dos décadas del crimen. La decisión responde a un nuevo análisis del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, solicitado por la acusación particular, que considera compatible una partícula localizada en el pantalón del investigado con los residuos producidos por un disparo de arma de fuego.

Siete disparos y dos detenciones

Isaac Martínez salió de un aparcamiento próximo a su vivienda, en el barrio de Cappont, el 9 de noviembre de 2006. Cuando se encontraba en su vehículo, un hombre vestido de negro, con pasamontañas y chaleco reflectante, se acercó a la ventanilla y le disparó siete veces.

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La investigación se centró desde el inicio en J.R., el único investigado. Fue detenido el mismo día del asesinato, aunque quedó en libertad después de que las primeras pruebas no confirmaran la presencia de residuos de disparo en sus manos.

Meses más tarde, en junio de 2007, los Mossos d’Esquadra volvieron a detenerlo. Los análisis realizados entonces habían detectado bario, plomo y antimonio en sus manos, elementos asociados a la detonación de munición. El investigado ingresó en prisión preventiva, donde permaneció seis meses y dos días.

Informes periciales enfrentados durante dos décadas

La causa quedó frenada por la existencia de conclusiones científicas contrapuestas. La Policía Nacional elaboró un informe que no apreció restos de disparo en las muestras examinadas, una valoración que abrió la puerta a la puesta en libertad del investigado y al posterior archivo del procedimiento.

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El informe de la Guardia Civil que consta en el sumario también señaló la presencia de partículas compatibles con residuos de disparo en los pantalones de J.R. Sin embargo, no estableció una correspondencia concluyente entre aquellos vestigios y los cartuchos utilizados contra la víctima.

Fachada de la Audiencia de Lleida. (Europa Press)

El nuevo dictamen examina una partícula de plomo, antimonio y bario encontrada en la parte delantera del pantalón. Según el análisis, su origen está en la detonación de un cartucho de arma de fuego. El documento introduce un matiz relevante: no resulta posible atribuir de forma inequívoca esos residuos a la misma munición empleada en el asesinato, ya que la composición del fulminante aparece en numerosos tipos de cartuchos.

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La defensa del investigado sostuvo durante la instrucción que los elementos detectados podían proceder del cambio de una batería de coche. La acusación particular sostiene, en cambio, que los nuevos criterios técnicos obligan a revisar la interpretación que se hizo de los indicios en 2007 y 2008.

El plazo de prescripción vencía en mayo de 2027

El abogado de la familia, Pau Simarro, había reclamado que el caso se retomara antes de que quedara fuera del alcance penal por el transcurso del tiempo. El letrado calcula que el plazo de prescripción no vencería hasta el 11 de mayo de 2027, al sumar el periodo que el investigado pasó en prisión preventiva.

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Un hombre ha sido detenido por el asesinato de una mujer a puñaladas frente a un portal del distrito de Carabanchel, en Madrid. (Policía Nacional)

Simarro ha afirmado, según recoge EFE, que la resolución llega “en el último minuto” y ha confirmado que el Juzgado de Instrucción número 4 de Lleida ha citado a las partes para el próximo martes. En esa comparecencia se abordará la situación personal de J.R., para quien la acusación particular prevé volver a solicitar prisión provisional.

La reapertura no resuelve la autoría del asesinato ni permite vincular de forma definitiva los residuos de la ropa del investigado con el arma utilizada. En cambio, sí devuelve el expediente a la fase de investigación, casi 20 años después de los disparos que acabaron con la vida de Isaac Martínez.

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