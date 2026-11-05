España

La Audiencia de Lleida reabre tras 20 años el asesinato de Isaac Martínez por un informe que atribuye a un disparo un residuo hallado en la ropa del investigado

El joven recibió siete tiros cuando salía en coche de un aparcamiento de Cappont el 9 de noviembre de 2006

Los Mossos d'Esquadra, recogiendo indicios tras la ejecución de Isaac Martínez, en Lérida, el 9 de noviembre de 2006. (EFE)
Los Mossos d'Esquadra, recogiendo indicios tras la ejecución de Isaac Martínez, en Lérida, el 9 de noviembre de 2006. (EFE)
Guardar

Un nuevo informe de balística ha llevado a la Audiencia de Lleida a reabrir la investigación por el asesinato de Isaac Martínez, muerto a tiros en 2006 en el barrio de Cappont. La causa estaba cerca de prescribir y el juzgado decidirá el martes sobre la situación del único investigado.

La revisión de análisis forenses años después de un crimen puede alterar el recorrido de una causa que parecía agotada. En el caso de Isaac Martínez, asesinado cuando tenía 26 años, la discusión judicial vuelve a situarse en los residuos hallados en la ropa del único investigado y en el valor que deben tener los informes periciales elaborados entonces.

PUBLICIDAD

La Audiencia de Lleida ha acordado reabrir la causa a pocos días de que se cumplan dos décadas del crimen. La decisión responde a un nuevo análisis del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, solicitado por la acusación particular, que considera compatible una partícula localizada en el pantalón del investigado con los residuos producidos por un disparo de arma de fuego.

Siete disparos y dos detenciones

Isaac Martínez salió de un aparcamiento próximo a su vivienda, en el barrio de Cappont, el 9 de noviembre de 2006. Cuando se encontraba en su vehículo, un hombre vestido de negro, con pasamontañas y chaleco reflectante, se acercó a la ventanilla y le disparó siete veces.

PUBLICIDAD

La investigación se centró desde el inicio en J.R., el único investigado. Fue detenido el mismo día del asesinato, aunque quedó en libertad después de que las primeras pruebas no confirmaran la presencia de residuos de disparo en sus manos.

Meses más tarde, en junio de 2007, los Mossos d’Esquadra volvieron a detenerlo. Los análisis realizados entonces habían detectado bario, plomo y antimonio en sus manos, elementos asociados a la detonación de munición. El investigado ingresó en prisión preventiva, donde permaneció seis meses y dos días.

Informes periciales enfrentados durante dos décadas

La causa quedó frenada por la existencia de conclusiones científicas contrapuestas. La Policía Nacional elaboró un informe que no apreció restos de disparo en las muestras examinadas, una valoración que abrió la puerta a la puesta en libertad del investigado y al posterior archivo del procedimiento.

El informe de la Guardia Civil que consta en el sumario también señaló la presencia de partículas compatibles con residuos de disparo en los pantalones de J.R. Sin embargo, no estableció una correspondencia concluyente entre aquellos vestigios y los cartuchos utilizados contra la víctima.

Fachada de la Audiencia de Lleida. (Europa Press)
Fachada de la Audiencia de Lleida. (Europa Press)

El nuevo dictamen examina una partícula de plomo, antimonio y bario encontrada en la parte delantera del pantalón. Según el análisis, su origen está en la detonación de un cartucho de arma de fuego. El documento introduce un matiz relevante: no resulta posible atribuir de forma inequívoca esos residuos a la misma munición empleada en el asesinato, ya que la composición del fulminante aparece en numerosos tipos de cartuchos.

La defensa del investigado sostuvo durante la instrucción que los elementos detectados podían proceder del cambio de una batería de coche. La acusación particular sostiene, en cambio, que los nuevos criterios técnicos obligan a revisar la interpretación que se hizo de los indicios en 2007 y 2008.

El plazo de prescripción vencía en mayo de 2027

El abogado de la familia, Pau Simarro, había reclamado que el caso se retomara antes de que quedara fuera del alcance penal por el transcurso del tiempo. El letrado calcula que el plazo de prescripción no vencería hasta el 11 de mayo de 2027, al sumar el periodo que el investigado pasó en prisión preventiva.

Un hombre ha sido detenido por el asesinato de una mujer a puñaladas frente a un portal del distrito de Carabanchel, en Madrid. (Policía Nacional)

Simarro ha afirmado, según recoge EFE, que la resolución llega “en el último minuto” y ha confirmado que el Juzgado de Instrucción número 4 de Lleida ha citado a las partes para el próximo martes. En esa comparecencia se abordará la situación personal de J.R., para quien la acusación particular prevé volver a solicitar prisión provisional.

La reapertura no resuelve la autoría del asesinato ni permite vincular de forma definitiva los residuos de la ropa del investigado con el arma utilizada. En cambio, sí devuelve el expediente a la fase de investigación, casi 20 años después de los disparos que acabaron con la vida de Isaac Martínez.

Temas Relacionados

Sentencias EspañaJusticiaTribunalesSucesosSucesos EspañaÚltima Hora EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Silvia Severino, psicóloga: “Puede que la persona que más te invalide seas tú”

La especialista analiza las frases cotidianas con las que censuramos nuestras emociones y advierte sobre el peligro de convertir el cansancio en culpa

Silvia Severino, psicóloga: “Puede que la persona que más te invalide seas tú”

Última hora de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, en directo | Guterres insta a acoger a migrantes y a defender la cultura común iberoamericana: “Amar lo propio no exige temer lo ajeno”

El acto se celebra en la Galería de las Colecciones Reales. El rey Felipe VI se encarga de presidir el plenario, junto a Sánchez y Andrés Allamand, secretario general de la Comunidad

Última hora de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, en directo | Guterres insta a acoger a migrantes y a defender la cultura común iberoamericana: “Amar lo propio no exige temer lo ajeno”

Antonio de Dios, psicólogo: “La ansiedad no está reaccionando a lo que pasa, simplemente intenta anticipar”

El experto explica por qué podemos sentir ansiedad aunque todo parezca ir bien

Antonio de Dios, psicólogo: “La ansiedad no está reaccionando a lo que pasa, simplemente intenta anticipar”

Televisión Española celebra un aniversario muy especial con grandes novedades: del nuevo true crime con IA a la retransmisión de los Premios Ídolo

La plataforma pública celebra un lustro de éxito sumando récords de audiencia y revolucionando su oferta de formatos

Televisión Española celebra un aniversario muy especial con grandes novedades: del nuevo true crime con IA a la retransmisión de los Premios Ídolo

“Date por muerto, jubílate”: un guardia civil de Aranda de Duero recibe una carta anónima, acusa a un compañero y termina denunciado por vulnerar el honor

La investigación penal fue archivada por falta de pruebas sobre la autoría, y el señalado denunció al otro, pero los jueces han desestimado el caso

“Date por muerto, jubílate”: un guardia civil de Aranda de Duero recibe una carta anónima, acusa a un compañero y termina denunciado por vulnerar el honor
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, en directo | Guterres insta a acoger a migrantes y a defender la cultura común iberoamericana: “Amar lo propio no exige temer lo ajeno”

Última hora de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, en directo | Guterres insta a acoger a migrantes y a defender la cultura común iberoamericana: “Amar lo propio no exige temer lo ajeno”

“Date por muerto, jubílate”: un guardia civil de Aranda de Duero recibe una carta anónima, acusa a un compañero y termina denunciado por vulnerar el honor

Accidente de Urda y elecciones generales 29-N, en directo: los forenses califican de “demoledor” el trabajo tras el siniestro ferroviario: “El compromiso psicológico es inimitable”

Una pareja argentina viajó a España para que su bebé conociera a la abuela, la madre decidió quedarse mientras que el padre se volvió: la Justicia española le da la custodia a ella

La Policía identifica a los dos máximos mandos policiales de Marruecos que supervisaban el dispositivo fronterizo durante la entrada masiva en Ceuta

ECONOMÍA

La gasolina baja un 11%, pero llenar el depósito cuesta 27 euros más que hace un año, mientras el diésel vuelve a subir

La gasolina baja un 11%, pero llenar el depósito cuesta 27 euros más que hace un año, mientras el diésel vuelve a subir

Dos españoles compraron una vivienda sobre plano en Marruecos, pagaron a un banco español y el dinero desapareció: la Justicia no les da la razón

Así pueden robarte los datos bancarios al hacer una compra online: subastan accesos a tiendas españolas por 45 euros

Uno de cada tres trabajadores de Madrid destina más de la mitad de su salario a la vivienda

El Gobierno subirá el salario mínimo hasta los 1.286 euros mensuales en 2027, un 5,3% más

DEPORTES

El futbolista Javi Martínez, sobre su inversiones: “Tengo una empresa de promoción de viviendas. Busco un terreno y lo compro”

El futbolista Javi Martínez, sobre su inversiones: “Tengo una empresa de promoción de viviendas. Busco un terreno y lo compro”

Los futbolistas de LaLiga piden parar el fútbol tras la muerte de Jesús de Miguel: “No se dan las circunstancias anímicas ni humanas”

Carlos Alcaraz, sobre la llegada de Rafa Nadal al accionariado del Real Madrid: “Es alguien que tiene el fútbol como manera de vida”

Topuria ya tiene fecha de regreso al octógono, pero no tiene rival confirmado: “Estamos trabajando en eso”

La familia de Jesús de Miguel rompe su silencio tras la muerte del jugador: “Necesitamos vivir este duelo en la tranquilidad que esta situación requiere”