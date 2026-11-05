España

Máximo Sant, experto en automóviles: “Un coche diésel moderno expulsa aire más limpio del que toma por su filtro de admisión en una ciudad contaminada”

El especialista cuestiona el impulso a la electrificación y defiende los avances tecnológicos de estos motores en materia de emisiones

Máximo Sant, experto en automóviles, defiende los avances en emisiones de los motores diésel modernos. (Composición Infobae)
Máximo Sant, experto en automóviles, defiende los avances en emisiones de los motores diésel modernos. (Composición Infobae)
Guardar

El debate sobre el futuro del automóvil ha situado al motor diésel en el centro de las discusiones sobre contaminación, restricciones de circulación y electrificación. La imagen de los vehículos que emitían densas nubes de humo aún forma parte del imaginario colectivo, pese a que la tecnología de los motores y los sistemas de control de emisiones ha cambiado durante las últimas décadas.

En ese contexto, el experto en automóviles Máximo Sant cuestiona la percepción extendida sobre este tipo de propulsión y defiende el desempeño de los vehículos que cumplen con los estándares europeos más recientes.

PUBLICIDAD

Su planteamiento parte de una afirmación que contrapone los viejos diésel con los modelos actuales: “Un coche diésel moderno expulsa aire más limpio del que toma por su filtro de admisión en una ciudad contaminada”.

La evolución de los sistemas de emisiones

Sant sostiene que la reputación negativa del diésel se apoya, en parte, en las emisiones de vehículos fabricados varias décadas atrás. “Olvida esas nubes negras propias de los años ochenta y noventa, de los diésel muy antiguos”, afirma.

Según explica, aquellos coches emitían óxidos de nitrógeno y partículas en cantidades que hoy se asocian con una etapa tecnológica superada. Para el especialista, la evolución de los sistemas de filtrado y tratamiento de gases modificó el funcionamiento de los motores de este tipo.

PUBLICIDAD

Imagen de un tubo de escape de un vehículo. (PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS)
Imagen de un tubo de escape de un vehículo. (PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS)

Su argumento se centra en los vehículos que cumplen con la norma Euro 6d, una regulación europea sobre emisiones contaminantes. “En condiciones reales, los actuales motores modernos diésel que cumplen la normativa Euro 6D son especialmente limpios y eficientes”, señala.

A partir de esa premisa, Sant insiste en que un vehículo moderno puede procesar aire contaminado antes de expulsarlo por el tubo de escape. “Si conduces por una ciudad muy contaminada, vas a coger aire más sucio y con más partículas del que tu coche diésel moderno va a expulsar”, dice.

El impacto del Dieselgate y la electrificación

La defensa del diésel por parte de Máximo Sant también incluye una crítica a las decisiones políticas que, a su juicio, aceleraron el avance de la electrificación y relegaron esa tecnología.

El experto vincula ese giro con el Dieselgate, el escándalo que afectó a la industria automotriz por el uso de dispositivos para alterar los resultados de las pruebas de emisiones. “Los políticos europeos entraron en pánico y tomaron una decisión que yo creo que se ha visto que no era la más adecuada: forzar la electrificación total”, afirma.

Sant considera que ese proceso derivó en restricciones crecientes al diésel. “En estas condiciones, el diésel se está empezando a prohibir”, expresa, sin precisar medidas o países concretos. Para el especialista, la consecuencia fue una pérdida de ventaja industrial para Europa. Sostiene que el continente contaba con una posición destacada en el desarrollo de esta clase de motores y que el cambio de estrategia favoreció a otros competidores.

Pedro Sánchez anuncia ayudas de hasta 7.500 euros para la compra de coches eléctricos para autónomos y pymes

En su análisis, Sant apunta de forma directa a China y a su posición en la cadena de producción de baterías para vehículos eléctricos. Afirma que Europa ha dejado de priorizar una tecnología en la que, según su visión, mantenía una ventaja frente a fabricantes de otros mercados. “Han matado a su mejor industria, porque la tecnología diésel europea era muy superior a la tecnología china o norteamericana en los motores diésel”, sostiene.

El experto añade que, mientras Europa apostaba por una electrificación que califica de forzada, China avanzaba en la fabricación de baterías y en el acceso a los recursos necesarios para producirlas. “Le ha dado las llaves del futuro del automóvil a su principal competidor”, asegura.

Sant cierra su reflexión con una crítica a la decisión de abandonar el desarrollo del diésel: “Hemos regalado seguramente la mejor tecnología del automóvil que había en el mundo, sencillamente por un postureo ecológico”.

Temas Relacionados

CochesMotorMotor EspañaVehículosTikTokTikTok EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Accidente de Urda y elecciones generales 29-N, en directo | Pedro Sánchez asegura no tener “nada que ver” con los seis detenidos por el ‘caso Koldo’ y que el Gobierno colaborará con la Justicia

Con el exministro ya dimitido y Carlos Cuerpo como nuevo titular de Transportes, Podemos y Frente Amplio reclaman la renacionalización del sistema ferroviario, mientras PP y Vox señalan a Pedro Sánchez como responsable último de la tragedia de Urda. Todas las encuestas, anteriores al accidente de Urda, ya apuntaban a una mayoría holgada de PP y Vox

Accidente de Urda y elecciones generales 29-N, en directo | Pedro Sánchez asegura no tener “nada que ver” con los seis detenidos por el ‘caso Koldo’ y que el Gobierno colaborará con la Justicia

Un niño de 12 años que ha recaudado más de 15.000 euros para salvar animales en peligro de extinción

Leo Sordello-Savala dona los beneficios de sus vídeos a organizaciones y acaba de recibir la Medalla de Honor en el Parlamento británico

Un niño de 12 años que ha recaudado más de 15.000 euros para salvar animales en peligro de extinción

El Gran Wyoming se jubila tras dos décadas en ‘El intermedio’ y será sustituido por Gonzo a partir de enero

La cadena se despide de uno de sus rostros más conocidos y busca a alguien que presente ‘Salvados’

El Gran Wyoming se jubila tras dos décadas en ‘El intermedio’ y será sustituido por Gonzo a partir de enero

TikTok lanza ‘Must Eat’, su propia guía de restaurantes virales: “Reúne los establecimientos que captan atención; ninguno podrá pagar para aparecer”

La red social de vídeos breves busca entrar en el sector gastronómico con una guía que reúne recomendaciones de usuarios y permite reservar sin salir de la aplicación

TikTok lanza ‘Must Eat’, su propia guía de restaurantes virales: “Reúne los establecimientos que captan atención; ninguno podrá pagar para aparecer”

Última hora de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, en directo | El Rey cierra la Cumbre Iberoamericana: “Somos el contrapunto de un tiempo geopolítico marcado por los frentes”

El acto se celebra en la Galería de las Colecciones Reales. El rey Felipe VI se encarga de presidir el plenario, junto a Sánchez y Andrés Allamand, secretario general de la Comunidad

Última hora de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, en directo | El Rey cierra la Cumbre Iberoamericana: “Somos el contrapunto de un tiempo geopolítico marcado por los frentes”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, en directo | El Rey cierra la Cumbre Iberoamericana: “Somos el contrapunto de un tiempo geopolítico marcado por los frentes”

Última hora de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, en directo | El Rey cierra la Cumbre Iberoamericana: “Somos el contrapunto de un tiempo geopolítico marcado por los frentes”

Accidente de Urda y elecciones generales 29-N, en directo | El nombre de Óscar Puente seguirá en la papeleta del PSOE en Valladolid: la Junta Electoral Provincial permite tacharlo sin que sea voto nulo

Zelenski pide respaldo ante los ataques de Rusia durante la Cumbre Iberoamericana: “Todos los días Rusia está matando ucranianos, con bombas, con misiles y con drones”

“Date por muerto, jubílate”: un guardia civil de Aranda de Duero recibe una carta anónima, acusa a un compañero y termina denunciado por vulnerar el honor

Una pareja argentina viajó a España para que su bebé conociera a la abuela, la madre decidió quedarse mientras que el padre se volvió: la Justicia española le da la custodia a ella

ECONOMÍA

España necesita 2,8 millones de albañiles para duplicar la construcción de viviendas, calculan los promotores inmobiliarios

España necesita 2,8 millones de albañiles para duplicar la construcción de viviendas, calculan los promotores inmobiliarios

El aceite de oliva da un vuelco: España prevé una cosecha histórica que disparará la producción un 23% y presionará los precios a la baja

La gasolina baja un 11%, pero llenar el depósito cuesta 27 euros más que hace un año, mientras el diésel vuelve a subir

Dos españoles compraron una vivienda sobre plano en Marruecos, pagaron a un banco español y el dinero desapareció: la Justicia no les da la razón

Así pueden robarte los datos bancarios al hacer una compra online: subastan accesos a tiendas españolas por 45 euros

DEPORTES

Operan de urgencia a un futbolista de 20 años tras un fuerte golpe en la mandíbula: “Tengo miedo de volver a jugar”

Operan de urgencia a un futbolista de 20 años tras un fuerte golpe en la mandíbula: “Tengo miedo de volver a jugar”

El futbolista Javi Martínez, sobre su inversiones: “Tengo una empresa de promoción de viviendas. Busco un terreno y lo compro”

Los futbolistas de LaLiga piden parar el fútbol tras la muerte de Jesús de Miguel: “No se dan las circunstancias anímicas ni humanas”

Carlos Alcaraz, sobre la llegada de Rafa Nadal al accionariado del Real Madrid: “Es alguien que tiene el fútbol como manera de vida”

Topuria ya tiene fecha de regreso al octógono, pero no tiene rival confirmado: “Estamos trabajando en eso”