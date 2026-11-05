Máximo Sant, experto en automóviles: “Un coche diésel moderno expulsa aire más limpio del que toma por su filtro de admisión en una ciudad contaminada”

Máximo Sant, experto en automóviles, defiende los avances en emisiones de los motores diésel modernos. (Composición Infobae)

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El debate sobre el futuro del automóvil ha situado al motor diésel en el centro de las discusiones sobre contaminación, restricciones de circulación y electrificación. La imagen de los vehículos que emitían densas nubes de humo aún forma parte del imaginario colectivo, pese a que la tecnología de los motores y los sistemas de control de emisiones ha cambiado durante las últimas décadas.

En ese contexto, el experto en automóviles Máximo Sant cuestiona la percepción extendida sobre este tipo de propulsión y defiende el desempeño de los vehículos que cumplen con los estándares europeos más recientes.

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Su planteamiento parte de una afirmación que contrapone los viejos diésel con los modelos actuales: “Un coche diésel moderno expulsa aire más limpio del que toma por su filtro de admisión en una ciudad contaminada”.

La evolución de los sistemas de emisiones

Sant sostiene que la reputación negativa del diésel se apoya, en parte, en las emisiones de vehículos fabricados varias décadas atrás. “Olvida esas nubes negras propias de los años ochenta y noventa, de los diésel muy antiguos”, afirma.

Según explica, aquellos coches emitían óxidos de nitrógeno y partículas en cantidades que hoy se asocian con una etapa tecnológica superada. Para el especialista, la evolución de los sistemas de filtrado y tratamiento de gases modificó el funcionamiento de los motores de este tipo.

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Imagen de un tubo de escape de un vehículo. (PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS)

Su argumento se centra en los vehículos que cumplen con la norma Euro 6d, una regulación europea sobre emisiones contaminantes. “En condiciones reales, los actuales motores modernos diésel que cumplen la normativa Euro 6D son especialmente limpios y eficientes”, señala.

A partir de esa premisa, Sant insiste en que un vehículo moderno puede procesar aire contaminado antes de expulsarlo por el tubo de escape. “Si conduces por una ciudad muy contaminada, vas a coger aire más sucio y con más partículas del que tu coche diésel moderno va a expulsar”, dice.

El impacto del Dieselgate y la electrificación

La defensa del diésel por parte de Máximo Sant también incluye una crítica a las decisiones políticas que, a su juicio, aceleraron el avance de la electrificación y relegaron esa tecnología.

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El experto vincula ese giro con el Dieselgate, el escándalo que afectó a la industria automotriz por el uso de dispositivos para alterar los resultados de las pruebas de emisiones. “Los políticos europeos entraron en pánico y tomaron una decisión que yo creo que se ha visto que no era la más adecuada: forzar la electrificación total”, afirma.

Sant considera que ese proceso derivó en restricciones crecientes al diésel. “En estas condiciones, el diésel se está empezando a prohibir”, expresa, sin precisar medidas o países concretos. Para el especialista, la consecuencia fue una pérdida de ventaja industrial para Europa. Sostiene que el continente contaba con una posición destacada en el desarrollo de esta clase de motores y que el cambio de estrategia favoreció a otros competidores.

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En su análisis, Sant apunta de forma directa a China y a su posición en la cadena de producción de baterías para vehículos eléctricos. Afirma que Europa ha dejado de priorizar una tecnología en la que, según su visión, mantenía una ventaja frente a fabricantes de otros mercados. “Han matado a su mejor industria, porque la tecnología diésel europea era muy superior a la tecnología china o norteamericana en los motores diésel”, sostiene.

El experto añade que, mientras Europa apostaba por una electrificación que califica de forzada, China avanzaba en la fabricación de baterías y en el acceso a los recursos necesarios para producirlas. “Le ha dado las llaves del futuro del automóvil a su principal competidor”, asegura.

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Sant cierra su reflexión con una crítica a la decisión de abandonar el desarrollo del diésel: “Hemos regalado seguramente la mejor tecnología del automóvil que había en el mundo, sencillamente por un postureo ecológico”.