Un niño de 12 años ha recaudado más de 15.000 euros para salvar animales en peligro de extinción

Leo Sordello-Savala, el joven activista de 12 años, en algunas de sus publicaciones. (Instagram/@leosanimalplanet)

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Con solo doce años y una cámara delante, Leo Sordello-Savala ha logrado movilizar a miles de personas en favor de la biodiversidad y la protección de los animales. Desde su habitación en el sur de Londres, este estudiante británico ha recaudado más de 13.000 libras esterlinas (más de 15.000 euros al cambio) mediante la divulgación en redes sociales y la venta de productos sostenibles, captando incluso la atención personal del legendario David Attenborough y el reconocimiento de las instituciones británicas.

La andadura de Leo comenzó cuando apenas tenía cinco años, momento en el que dio los primeros pasos para poner en marcha Leo’s Animal Planet, presente en YouTube, pódcast y diversas redes sociales. Hoy en día, la iniciativa reúne a más de 35.000 seguidores en todo el mundo. A través de vídeos didácticos, explicaciones científicas y análisis sobre hábitats amenazados, el menor busca acercar la ecología y el respeto por los ecosistemas a las nuevas generaciones.

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Su impacto no se ha limitado al entorno digital. Leo comprendió rápidamente que la concienciación debía ir acompañada de recursos materiales para las organizaciones que trabajan sobre el terreno. Gran parte del dinero recaudado proviene de los beneficios generados por sus contenidos digitales, los ingresos derivados de una tienda de ropa sostenible gestionada en la plataforma Teemill y las dotaciones económicas de diversos galardones, como el premio London Eco Champion Award obtenido en 2025.

Leo Sordello-Savala, el joven activista de 12 años, en algunas de sus publicaciones. (Instagram/@leosanimalplanet)

A estas acciones se suman constantes iniciativas a pie de calle en su entorno más cercano: venta de libros, ropa y juguetes de segunda mano, la organización de mercadillos solidarios en su colegio donde elabora repostería casera, y su implicación activa en carreras benéficas para sumar donaciones directas libra a libra.

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De las redes sociales al Palacio de Westminster

Los fondos obtenidos se han canalizado de forma íntegra hacia proyectos de rescate sobre el terreno y entidades internacionales de conservación con las que colabora estrechamente. Entre ellas figuran el Cheetah Conservation Fund, volcado en la supervivencia de los guepardos en África; la Captain Paul Watson Foundation UK, centrada en la defensa de los océanos; y la organización Born Free, de la que además ejerce formalmente como embajador juvenil.

Su constancia, rigor y visibilidad mediática terminaron por llamar la atención de las figuras más influyentes del sector. En 2021, el célebre divulgador británico David Attenborough —una de las voces naturalistas más respetadas de la televisión— le envió una carta manuscrita felicitándole por su dedicación incondicional a la fauna salvaje.

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El gran reconocimiento institucional a esta trayectoria tuvo lugar el pasado 29 de octubre en el Palacio de Westminster, sede del Parlamento británico. Allí, Sordello-Savala fue condecorado con la Medalla de Honor de los British Citizen Youth Awards (BCyA), un galardón de enorme prestigio reservado exclusivamente a jóvenes del Reino Unido que generan un impacto social positivo en el bienestar de sus comunidades y del planeta.

Con una comunidad digital en constante crecimiento, el joven activista londinense continúa ampliando su red de alianzas para financiar la protección de especies en peligro de extinción, demostrando que el activismo medioambiental de gran calado no depende de la edad, sino de la convicción y la constancia.

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