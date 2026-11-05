El Gran Wyoming se jubila tras dos décadas en ‘El intermedio’ y será sustituido por Gonzo a partir de enero

El presentador Wyoming se jubila. (A. Pérez Meca / Europa Press)

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“Ya conocen las noticias, ahora les contaremos la verdad”. La frase más icónica de la historia de La Sexta está a punto de cambiar de dueño. José Miguel Monzón, conocido por todos como El Gran Wyoming, ha decidido jubilarse a sus 71 años y pondrá fin a su histórica etapa al frente de El intermedio. Tras casi dos décadas colándose cada noche en los hogares españoles para desgranar la actualidad política con su inconfundible acidez, el veterano comunicador pasará el testigo a Fernando González, ‘Gonzo’, quien hasta ahora llevaba las riendas del programa de reportajes Salvados.

El cambio de batuta en el programa estrella de Globomedia no será abrupto, sino que se ha diseñado como una transición natural y progresiva. A partir del mes de enero, los espectadores verán a ambos comunicadores compartir la mesa de El intermedio durante un tiempo indefinido. Esta fórmula de copresentación permitirá que el público se habitúe al nuevo tono y ritmo del programa, hasta que finalmente Gonzo tome el control en solitario.

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Lo cierto es que el adiós de Wyoming era un secreto a voces que él mismo se había encargado de ir deslizando en sus últimas apariciones públicas. Hace justo un año, el carismático presentador confesaba sus planes de futuro con su habitual honestidad: “Voy a retirarme antes de que me dé el ictus. Ahora tengo pasta, tengo salud y voy a darme un garbeo. Quiero dedicarme a enredar, tocar la guitarra, leer... a lo que haría la gente en su sano juicio si tuviera la posibilidad”.

La búsqueda de un nuevo rostro para ‘Salvados’

La elección de Gonzo (Vigo, 50 años) para liderar esta nueva etapa no es casual. El periodista gallego es uno de los profesionales que mejor conoce el ADN y las entrañas de El intermedio, formato del que formó parte activa cubriendo información política desde 2010 hasta 2019. Su salida del programa satírico se produjo precisamente para asumir otro gran reto dentro de la cadena: sustituir a Jordi Évole al frente de Salvados. Con una trayectoria que arrancó en Caiga quien caiga y pasó por formatos de fuerte corte social como El método Gonzo o el aclamado documental Detrás del muro, su perfil encaja a la perfección para mantener el rigor periodístico y el tono mordaz que exige la franja del access prime time.

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Gonzo abandona 'Salvados'. (Atresmedia)

Sin embargo, este ascenso propicia un importante efecto dominó en la parrilla de La Sexta. La actual temporada de Salvados será la última que cuente con Gonzo como cara visible. Desde la dirección de la cadena y la productora Producciones del Barrio ya se han puesto manos a la obra para buscar un nuevo presentador que asuma el liderazgo del formato dominical.

El legado intocable de Wyoming

Con la inminente marcha de Wyoming, el panorama audiovisual español despide a uno de sus talentos más versátiles y longevos. Sus inicios se remontan a la televisión de los años ochenta, donde dejó su impronta en espacios de TVE como Silencio, se juega, Esto es lo que hay o formatos musicales del calibre de ¡Qué noche la de aquel año! junto a Miguel Ríos. En los años noventa alcanzó el estatus de estrella televisiva al frente de Caiga quien caiga en Telecinco, liderando el programa en su época dorada de mayor repercusión social y política (1996-2002).

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Fiel a El intermedio desde su estreno en 2006, Wyoming ha logrado mantener a flote el formato satírico en una de las franjas horarias más complejas y competitivas de la televisión, plantando cara actualmente a gigantes como El hormiguero o la reciente llegada de La revuelta. Con un meritorio 6,3 % de cuota de pantalla en la pasada temporada, por encima de la media de su propia cadena, y tres premios Ondas en sus vitrinas (2009, 2013 y 2025), José Miguel Monzón cuelga los tirantes sabiendo que deja los mandos de su nave en las mejores manos posibles.