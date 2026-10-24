Alba Silva rompe su silencio sobre el traumático asalto a su casa con Sergio Rico y desvela cómo se encuentran

Alba Silva junto a su hermana en el AVE de Sevilla rumbo a Madrid EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

Guardar

Alba Silva atraviesa unos días especialmente complicados después del violento asalto que sufrió junto a su marido, Sergio Rico, y el resto de su familia en su domicilio de Sevilla. Tras el enorme susto vivido, la influencer se sentó este viernes en televisión para relatar en primera persona el angustioso episodio, que ha dejado una profunda huella en ella y en sus seres queridos. Antes de su intervención televisiva, la joven era captada por las cámaras a su llegada a Sevilla y posteriormente cuando se dirigía a Madrid en el AVE, acompañada en todo momento por su hermana, Macarena Silva, uno de sus principales apoyos en estas difíciles circunstancias.

A su llegada, la mujer del futbolista quiso transmitir un mensaje de tranquilidad sobre el estado de su familia y agradecer las numerosas muestras de cariño recibidas. "Estamos bien, muchas gracias por toda la preocupación, muchas gracias por los mensajes, que os agradezco mucho todo el apoyo", aseguraba ante las preguntas de la prensa. Preguntada expresamente por Sergio Rico, respondía con serenidad: "Bien. Estamos todos bien, gracias. Sí, gracias a Dios". También se mostraba esperanzada ante la posibilidad de recuperar algunas de las pertenencias sustraídas durante el robo: "A ver, ojalá sea, gracias". Unas breves declaraciones en las que, pese a la discreción con la que ha afrontado estos días, dejaba claro que lo más importante para ellos es que todos se encuentran a salvo.

PUBLICIDAD

Ya en su entrevista en ¡De viernes!, Silva ofreció un desgarrador relato de lo ocurrido cuando cinco encapuchados armados irrumpieron en su vivienda mientras la familia se encontraba en el interior. La sevillana recordó que escuchó un grito de su madre y que, al salir para comprobar qué sucedía, se encontró con una escena que todavía le cuesta recordar. Los asaltantes amenazaron a los presentes, forcejearon con Sergio Rico y lo inmovilizaron, mientras ella se vio obligada a facilitarles el acceso a la caja fuerte. Durante el asalto, que se prolongó durante unos 45 minutos, también vivió momentos de enorme angustia por la presencia de sus hijos pequeños y por el temor a que algo pudiera sucederles. Entre las pertenencias que consiguió conservar se encuentra su alianza matrimonial, una joya de especial valor sentimental que pidió expresamente no tener que entregar.

Aunque físicamente tanto ella como los suyos se encuentran bien, Alba reconoció que las consecuencias emocionales del suceso tardarán en desaparecer. La influencer explicó que todavía no ha conseguido recuperar la tranquilidad y que los recuerdos de aquella noche siguen muy presentes, hasta el punto de que no se siente preparada para volver a dormir en su domicilio. Una situación que afronta rodeada del cariño de sus familiares y, especialmente, de su hermana Macarena, con quien ha sido fotografiada caminando juntas y desplazándose a Madrid. Durante estos días, Alba también se ha dejado ver algo seria y cabizbaja. Unas imágenes que reflejan la difícil semana que atraviesa la familia, que intenta poco a poco recuperar la normalidad después de una experiencia que, como la propia Alba ha reconocido, será difícil de olvidar.

PUBLICIDAD