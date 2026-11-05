Santiago Abascal acepta la propuesta de David Broncano y visitará ‘La Revuelta’ el próximo lunes 9 de noviembre

Santiago Abascal en 'La Revuelta'. (Montaje Inofbae)

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El sofá más mediático de la televisión pública se prepara para recibir a un nuevo e inesperado inquilino político. Tal y como ha podido confirmar el diario ABC, el presidente de Vox, Santiago Abascal, visitará el plató de La Revuelta el próximo lunes 9 de noviembre para someterse a las preguntas de David Broncano. Una entrevista de alto voltaje que se producirá en un momento clave para el panorama nacional: a escasos cuatro días de que arranque oficialmente la campaña y a apenas tres semanas de las decisivas elecciones generales del 29-N.

Con esta confirmación, el líder de la formación verde se suma a la lista de representantes públicos que han decidido saltar a la arena del access prime time de La 1 en las últimas semanas. El recuento de invitados vinculados a la política asciende ya a cuatro, consolidando el formato humorístico como un nuevo y potente escaparate ineludible para los líderes nacionales en plena carrera hacia las urnas, demostrando que la mezcla de comedia y actualidad política funciona como un imán para las audiencias.

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La visita de Abascal no es fruto de la casualidad, sino que responde a la invitación formal que el propio David Broncano lanzó en directo el pasado 14 de octubre. En un tono irónico y distendido, el presentador anunció junto a Ricardo Castella su intención de enviar cartas a los principales candidatos (PSOE, PP, Vox y Frente Amplio) argumentando que “parece ser que tenemos que, por lo menos, simular imparcialidad en la cadena pública”. “Pedro, Alberto, Santiago y quien sea... estáis todos invitados”, bromeó entonces mirando a cámara. Un guante que, finalmente, el político vasco ha decidido recoger.

El éxito de la fórmula política

Antes de la inminente llegada de Abascal, el primero en romper el hielo institucional en esta nueva etapa fue Pedro Sánchez. La visita del presidente del Gobierno el pasado 22 de octubre se tradujo en un éxito arrollador que resucitó el formato y disparó a La Revuelta hasta su récord histórico, anotando un estratosférico 33,9 % de cuota de pantalla y reuniendo a 4,38 millones de espectadores.

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El líder de Vox pide que el accidente de Toledo "se investigue hasta el final".

Apenas cinco días después, la estrategia volvió a demostrar su eficacia cuando Gabriel Rufián e Irene Montero compartieron sofá con el humorista jiennense, firmando la tercera emisión más vista en la historia del programa con 2,65 millones de fieles frente al televisor.

Del “¡No!” a la realidad en Televisión Española

La confirmación de esta entrevista supone un giro radical respecto a las posturas que el propio equipo del programa mantenía hace tan solo unos años. De hecho, no hace tanto tiempo que David Broncano descartaba de plano la posibilidad de sentar a Abascal frente a él. Durante una mediática charla con Gerard Piqué en octubre de 2019, en su anterior etapa en Movistar Plus, el futbolista le preguntó directamente si invitaría al líder de Vox, a lo que el presentador respondió con un rotundo y sonoro “¡No!“.

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Abascal irá a 'La Revuelta'. (RTVE)

La incredulidad sobre este encuentro era compartida por sus colaboradores; tanto es así que, en junio de 2025, el músico Grison llegó a pronosticar en el pódcast Tómatelo con vino que el político “no iba a venir en la vida”. La contienda electoral del 29-N ha terminado demostrando que en televisión nunca se puede decir nunca.