Ana Fernández regresa a ‘Los Protegidos’: “Ahora hay mucho sexo, drogas y true crime, pero escasea lo familiar”

El universo de Los protegidos regresa a la televisión este domingo 14 de diciembre con el estreno en atresplayer de Los protegidos: un nuevo poder. La nueva temporada de la exitosa serie de Atresmedia contará con nuevas incorporaciones que se suman a sus míticos personajes, entre los que está el de Sandra Castillo Rey ‘Chispitas’, a quien da vida Ana Fernández.

Con motivo del regreso de la ficción, la actriz comparte con Infobae España sus impresiones sobre esta producción que ha marcado a varias generaciones y que ha cimentado su propia carrera.

Para Fernández, Los Protegidos tiene un punto de “franquicia” al más puro estilo de las grandes sagas como Los Vengadores o Stranger Things. “Duran mucho en el tiempo y son muy queridas por el público. Para mí es lo más importante, porque si no tienes el apoyo del público, los productos no siguen”, expresa a este medio.

En cuanto al secreto de la serie para seguir atrayendo a los espectadores, la actriz apunta que, más allá de “los poderes y la parte más fantasiosa”, la ficción de atresplayer “tiene esos ingredientes de vínculo, de familia, de lealtad, de amor, de amistad...”, que para ella “son cosas muy universales” con las que todo el mundo conecta.

En su reflexión, Fernández destaca la escasez de productos familiares en la actualidad: “Ahora mismo hay un poco de todo, pero lo que escasea es el mundo familiar”, relata la intérprete, que considera que Los protegidos es una de las pocas series españolas actuales que puede consumir toda la familia. Y agrega: “Ahora hay mucho sexo, muchos adolescentes, muchas drogas, muchos ‘true crime’, muchos asesinos en serie, y es lo que hay más en alza. Precisamente lo que escasea es lo familiar”.

“Es muy difícil que en España puedas hacer de una heroína”

Ana Fernández se muestra muy orgullosa de formar parte de este resurgir de la serie que en su día fue un fenómeno en Antena 3. Además, confiesa que nunca tuvo dudas sobre su vuelta a la marca: “Confiaba firmemente en que todos íbamos a volver, confiaba en la productora, en Atresmedia y también en los creadores de la serie”, afirma.

Además, la actriz reconoce que tiene un cariño especial al papel de Sandra, que no solo ha marcado su carrera por el recibimiento del público, sino por la oportunidad que ha supuesto: “No es normal que te toque un papel así. Puedo tener cariño a otros personajes que he hecho, pero al final es muy difícil que en España puedas hacer de una heroína poderosa”.

Sobre el hecho de que un papel tan reconocible la pueda encasillar, la actriz muestra una visión pragmática y alejada del ego y las grandes aspiraciones: “A lo mejor cuando tienes 19 años, todo te da igual y quieres comerte el mundo y terminar en Japón haciendo una película. Pero cuando tienes 36 años y has vivido ya muchas cosas como yo, le das más importancia a tu tranquilidad familiar y personal”, reflexiona.

Según confiesa, el paso del tiempo y la madurez le han permitido renunciar a aspiraciones como triunfar en la industria de Los Ángeles. “Sobre todo porque para poder haberlo hecho tendría que haber renunciado y haber pasado por el aro de muchas cosas que por mi ética y mi moral no iba a pasar”, asevera.

Fernández explica que ve la interpretación como cualquier otro trabajo: “No es una forma de vida, por ser actriz no como distinto ni voy al baño distinto. Somos personas y es nuestro trabajo, es nuestra manera de ganarnos la vida para pagar nuestras hipotecas, nuestras queridas cuotas de autónomos y todas estas cositas”.

“Somos personas normales que tenemos los mismos recibos, los mismos problemas, las mismas enfermedades, las mismas responsabilidades... y lo que quieres dentro de esta profesión tan inestable es intentar estar lo más tranquilo posible”, añade la actriz, que valora la oportunidad de formar parte de un proyecto tan exitoso como Los protegidos: “Cada vez que llegan Los protegidos sabemos que nos lo pasamos muy bien, que nos tratan muy bien, que todos nos queremos mucho, que el público nos adora, que funciona como un tiro y que ir a rodar eso es un gusto. Seríamos tontos si no la aprovecháramos”.