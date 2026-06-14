Victoria Federica y Jorge Navalpotro, de nuevo juntos tras su reciente cumpleaños

La relación entre Victoria Federica y Jorge Navalpotro se está consolidando a pasos agigantados. A pesar de la discrección que caracteriza a la hija de la infanta Elena y Jaime de Maricharlar en sus relaciones personales, en esta ocasión la joven ha hecho una excepción y ha mostrado públicamente su amor por el joven empresario madrileño.

Tan solo unos días después de que la sobrina del rey Felipe VI haya utilizado su cuenta de Instagram para felicitar públicamente a su pareja por su 25 cumpleaños, la pareja ha reaparecido de nuevo públicamente ante las cámaras para demostrar que mucho de su tiempo libre lo pasan juntos. "Happy birthday, Clooney" escribió Victoria el día del cumpleaños de su chico revelando públicamente el 'apodo cariñoso' con el que se dirige a él en el ambito más privado.

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En esta ocasión, era Victoria la que tenía un detalle de lo más especial con su chico al que esperaba a las puertas de la plaza de toros de Las Ventas para evitar que el empresario se mojase. Aunque durante la tarde Victoria y Jorge habían preferido disfrutar de la corrida de la Beneficencia por separado, a la salida Victoria no dudó en esperar en el interior de su coche a que Jorge saliese de la plaza y se marcharse con ella. En medio de una intensa lluvia que empañó una de las tardes más importantes de la temporada, Victoria no se olvidó de su chico aguantando el 'chaparrón' hasta que este salió de la plaza y se subió a su coche en el que también vimos a su hermano Froilán sentado en el asiento del copiloto.