Feijóo dice que España no necesita a "influencers" gobernando sino su rigor y experiencia

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Madrid, 2 nov (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este lunes que España no necesita al frente de las instituciones a "influencers" sino que requiere de alguien como él, que sepa gobernar desde la seriedad, y que ofrezca "gestión, rigor y experiencia".

"España no necesita al frente de sus instituciones a un influencer. Necesita alguien que quiera y sepa gobernar y con toda humildad digo: yo sí sé hacerlo", ha apuntado el candidato del PP a la presidencia del Gobierno en las elecciones del 29N.

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Feijóo ha hecho estas declaraciones frente a la cúpula y barones del partido, reunidos en un Comité Ejecutivo Nacional (CEN), ante quienes ha exigido al Gobierno que se "ahorren los bailes, las reflexiones sexuales o las promos de televisión haciendo burlas sobre el estado lamentable de nuestro sistema ferroviario".

El líder del PP ha calificado además la actitud del ministro de Transporte, Óscar Puente, de "infame, cruel y ruin" por haber intentado responsabilizar a una sola persona del accidente de Urda, que ha causado al menos 69 muertos. EFE

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