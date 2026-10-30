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La Guardia Civil reanuda los trabajos en el lugar del accidente ferroviario de Urda

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(Actualiza con más información)

Urda (Toledo), 30 oct (EFE).- La Guardia Civil ha reanudado a primera hora de este viernes los trabajos de rescate en la zona cero donde colisionaron dos trenes este miércoles en Urda (Toledo), que ha dejado fallecido 69 personas.

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Fuentes de la Guardia Civil han explicado a EFE que este viernes seguirá trabajando la unidad cinológica de la Guardia Civil, para tratar de localizar posibles restos biológicos o personas desaparecidas, después de que este jueves no se encontró nada, si bien este viernes se volverá a peinar la zona.

También este viernes volverán a la zona del siniestro la unidad de criminalística y de Policía Judicial, para continuar reuniendo pruebas y datos para la investigación judicial, con la previsión de que a lo largo de esta jornada se puedan por finalizados estos trabajos.

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Así, la portavoz de la Guardia Civil, Teresa Albacete, ha explicado a los medios de comunicación en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) instalado en Urda que desde primera hora de este viernes están desplegados en la zona cero del accidente cuatro guías caninos con cuatro perros, para volver a peinar la zona cero del siniestro, en búsqueda de posibles personas o restos biológicos.

Albacete ha señalado el objetivo es "cerciorarse de que en la zona del accidente, en los vagones, no queda nadie" y aunque ha indicado que este jueves la unidad cinológica ya recorrió el lugar del siniestro, este viernes se va a "volver a peinar la zona".

También ha reanudado el trabajo el servicio de criminalística para apoyar en la recogida de muestras o evidencias que queden en la zona y se continuará con el proceso de cotejo en la zona.

De este modo, cuando finalicen estos trabajos de la unidad cinológica, criminalística y Policía Judicial, la Guardia Civil "habrá terminado el trabajo en la zona cero del accidente", aunque continuará el trabajo de cotejo de muestras e identificación de víctimas.

Ha señalado también que la labor sobre el terreno de la Guardia Civil ha contado con el apoyo de la unidad de drones del Instituto Armado, que han tomado fotos para hacer un seguimiento del estado de la situación desde que ocurrió el accidente hasta el momento para registrar cómo ha evolucionado y hacer una recreación 3D de la zona.

La portavoz de la Guardia Civil ha añadido que todo este material se aportará al atestado policial.

En cuanto a la retirada de los trenes de la vía, ha indicado que es un trabajo del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y de Renfe. EFECOM

(foto) (vídeo)

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