Retratos de Franco, porcelanas chinas y una jarra de Talavera de 10.000 euros destacan en la subasta de bienes del Pazo de Meirás

Algunos de los objetos que la familia Martínez-Bordiú Franco ha puesto a la venta en Madrid.(Alberto Ortega - Europa Press)

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La venta de bienes de la familia Martínez-Bordiú Franco procedentes del Pazo de Meirás ha comenzado este miércoles en una subasta organizada por Magna Art Auctions y ya se han producido varias adjudicaciones muy por encima de los precios de salida. El catálogo reúne 689 objetos procedentes de la residencia gallega, con precios de salida de entre 20 y 5.000 euros, y entre los lotes hay retratos de Francisco Franco, mobiliario, piezas religiosas, armas, vajillas y fotografías.

Entre las primeras piezas adjudicadas figura un retrato familiar del dictador junto a su esposa, Carmen Polo, y su hija, Carmen Franco, que se ha vendido por 2.250 euros.

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La pieza que ha registrado el precio más alto ha sido una jarra de pico de cerámica esmaltada de Talavera de la Reina, datada en el siglo XVII. El objeto, perteneciente a la serie tricolor o del rayado naranja, partía de 350 euros y ha alcanzado los 10.000 euros.

Porcelanas chinas, sillas y una alfombra turca

También se ha adjudicado por encima de su estimación inicial una gran pecera de porcelana china, decorada con flores, peonías y aves exóticas. La pieza comenzó en 150 euros y se vendió por 2.500 euros.

Imagen de la foto de Juan Carlos I dedicada a Franco. (Europa Press)

Una sopera de porcelana de la Compañía de Indias, con blasones en esmaltes de la Familia Rosa de la dinastía Qing, fechada entre 1736 y 1795, también se ha vendido en la jornada de hoy por 2.750 euros. Asimismo, un conjunto de seis sillas de hierro pintado de verde, con asientos calados de palmetas y una greca clásica en el perímetro, ha sido adjudicado por 2.250 euros, cuando su precio de salida eran de 250.

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Por otro lado, una alfombra turca Ushak, de la primera mitad del siglo XX y decorada con un medallón hexagonal y motivos vegetales y florales estilizados, ha alcanzado los 2.000 euros, ocho veces el importe de salida.

Entre los 689 lotes ofrecidos también hay muebles antiguos, objetos religiosos, armas, vajillas y una fotografía dedicada por Juan Carlos I al dictador.

Tras el elevado número de pujas registrado en esta primera jornada, la subasta se reanudará este miércoles a las 17.00 horas, desde el lote 251.

Imagen del Pazo de Meirás. (Europa Press)

Piden paralizar la subasta

Cabe recordar que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha pedido la intervención de la Fiscalía General del Estado para intentar frenar la venta. El portavoz de la CRMH, Carlos Babío, ha sostenido que hay piezas que no pertenecerían a la familia Franco y ha solicitado que las administraciones actúen para defender el interés público.

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Sin embargo, el director de Magna Art Auctions, José Miguel Carrillo de Albornoz, ha afirmado que la operación cuenta con las garantías necesarias y con supervisión de la Abogacía del Estado y de la Xunta de Galicia. La Consejería de Cultura gallega ha señalado que seguirá el proceso para determinar si existe algún elemento cuyo interés aconseje adquirirlo.

(Con información de la agencia EFE)