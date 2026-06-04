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Guillermo del Valle deja el liderazgo de Izquierda Española y le reemplazará Enrique Sanjurjo

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El hasta ahora secretario general de Izquierda Española, Guillermo del Valle, ha decidido dejar el cargo y será reemplazado por Enrique Sanjurjo, que se pondrá al frente de la organización en esta nueva etapa.

A través de sus redes sociales, el partido ha explicado que Del Valle ha comunicó su decisión a los afiliados mediante una carta en el que daba cuenta de su renuncia y mantendrá su vinculación al proyecto político como militante.

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En virtud de los estatutos, el Comité Ejecutivo Nacional de Izquierda Española ha designado a Sanjurjo como nuevo secretario general. Mientras, ha confirmado también que la portavocía del partido la asumirá Daniel Meca y que Víctor Gómez Frías se incorpora como vocal al Comité Ejecutivo Nacional.

El partido ha agradecido a del Valle su "compromiso, capacidad de trabajo y visión política" y ha valorado su "confianza" en el "proyecto colectivo" construido entre los militantes.

La organización nacida en 2024 como nuevo partido socialdemócrata y antinacionalista, que agrupa a exmilitantes del PSOE, Ciudadanos y UPyD se estrenó en las elecciones europeas del 9 de junio del mismo año.

Del Valle fue elegido secretario general un año después, el 8 de junio de 2025, en el primer Congreso de Izquierda Española, donde estuvo arropado por el ex secretario general de UGT Cándido Méndez y la exportavoz parlamentaria del PSOE Soraya Rodríguez.

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