Receta fácil de rocas de chocolate con frutos secos

Rocas de chocolate, una receta fácil para endulzar a tus invitados (Magnific)

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Para acompañar al café tras una larga comida, para regalar a un ser querido o para celebrar en fechas como la Navidad. Las rocas de chocolate son unos bocados dulces sencillos y riquísimos, un postre que se prepara formando pequeños montoncitos de chocolate fundido con frutos secos troceados, para conseguir unos bombones de forma irregular con una deliciosa textura crujiente.

Lo mejor de esta receta es que podemos adaptarla a nuestros gustos, variando el tipo de chocolate, sea blanco, negro o con leche, y también los frutos secos elegidos para dar consistencia al bocado. En este caso utilizaremos almendras, avellanas y nueces, pero podemos usar los frutos secos que más nos gusten, siempre troceados, pero no picados, para mantener la textura crujiente que debe caracterizar a este dulce bocado.

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Receta de rocas de chocolate y frutos secos

Las rocas son pequeños montoncitos de chocolate fundido con frutos secos troceados. La técnica principal para prepararlas consiste en fundir el chocolate sin sobrecalentarlo, mezclarlo con los ingredientes y enfriarlo hasta que quede firme.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 2 horas y 20 minutos. Tiempo activo: 15 minutos. Tiempo de cocción: 5 minutos. Tiempo de reposo: 2 horas.



Ingredientes

300 g de chocolate negro para postres

75 g de almendras tostadas

50 g de avellanas tostadas

25 g de nueces peladas

1 pizca de sal en escamas, opcional

1 cucharadita de aceite de coco, opcional

Cómo hacer rocas de chocolate, paso a paso

Forra una bandeja con papel de horno. Trocea las almendras, las avellanas y las nueces en piezas irregulares. No las tritures demasiado para conservar el crujiente. Corta el chocolate en porciones pequeñas y colócalo en un bol resistente al calor. Funde el chocolate al baño María o en el microondas en intervalos de 20 segundos. Remueve entre cada intervalo. Evita que entre agua en el chocolate, ya que podría espesarse y perder su textura. Cuando esté casi fundido, retira el bol del calor y remueve hasta obtener una mezcla lisa. Añade el aceite de coco si quieres un acabado más brillante. Incorpora los frutos secos troceados y mezcla hasta que queden bien cubiertos. Deja que el chocolate repose 2 o 3 minutos para que gane algo de cuerpo y las rocas mantengan mejor su forma. Coloca pequeñas porciones de la mezcla sobre el papel de horno con ayuda de 2 cucharillas. Añade unas escamas de sal por encima, si lo deseas. Introduce la bandeja en la nevera durante 2 horas, hasta que el chocolate esté completamente firme. Despega las rocas del papel y sírvelas frías o a temperatura ambiente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 20 rocas de chocolate.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Valores aproximados por roca:

Calorías: 130 kcal.

Proteínas: 2,5 g.

Hidratos de carbono: 10 g.

Grasas: 9 g.

Fibra: 2 g.

Azúcares: 7 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda las rocas en un recipiente hermético, con papel de horno entre las capas.

Se conservan durante 10-14 días en la nevera. También pueden mantenerse en un lugar fresco y seco durante 5-7 días, siempre que no haya temperaturas elevadas.

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Sácalas de la nevera unos 10 minutos antes de servirlas para que el chocolate recupere parte de su textura.