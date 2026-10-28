La exministra de Trabajo, Fátima Báñez, sigue desaparecida en uno de los vagones del Iryo arrollado por un AVE en Toledo

La exministra de Trabajo, Fátima Báñez. (Europa Press)

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La exministra de Trabajo y Economía Social y presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, permanece en paradero desconocido tras el trágico accidente ferroviario en Toledo. La patronal CEOE adelantó en un mensaje en redes sociales que la exministra viajaba en el convoy de Iryo que fue arrollado por un tren AVE.

Báez se desplazaba a Sevilla para participar en la celebración anual del Día de la Empresa, organizada por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), que preside Javier González de Lara. Fue ministra de Empleo y Seguridad Social entre 2011 y 2018, durante los gobiernos de Mariano Rajoy. Desde ese cargo impulsó la polémica reforma laboral de 2012, que abarató el despido, rebajando la indemnización por improcedente de 45 días por año trabajado a 33.

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Preguntado por esta cuestión, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha limitado a decir que “todavía no tiene noticias confirmadas” sobre el estado de la exministra popular. La CEOE también ha sostenido en un mensaje en X que permanecía a la espera de conocer información contrastada, ante las informaciones de varios medios de comunicación que han apuntado a su muerte.

Óscar Puente relata la cronología de los hechos

Según la versión oficial de los hechos, confirmada por el ministro de Transportes, Óscar Puente, la colisión se ha producido alrededor de las 8:53 de la mañana, entre un tren AVE, con matrícula 2080, y un Iryo, con matrícula 6076, en medio de las localidades de Urda y Los Yébenes. Alrededor de las 8:30 horas se produjo una caída del sistema de control LZB, que se encarga de la vigilancia de la red de alta velocidad, por un fallo de comunicación de los ordenadores. El apagón afectó a un tramo de 63 kilómetros, que derivó en la detención de seis trenes por seguridad.

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En ese momento, la instrucción la asume el centro de control de ADIF en Atocha. Puente ha detallado que, en ese momento, aparecía la instrucción “meta 0” y una señal roja que impide el paso, por lo que, según el protocolo, “el convoy no debía avanzar”. Pese a esas condiciones, un operario del centro de control informó al tren AVE que continuara su recorrido de manera “normal”, una circunstancia que el ministro ha calificado de inexplicable y una decisión errónea.

Puente ha indicado que entre las 8:36 y el momento del impacto, el tren recorrió 25 kilómetros con el sistema caído mientras el tren de Iryo permanecía todavía detenido, alcanzando una velocidad teórica que pudo rondar los 200 kilómetros por hora antes de chocar contra él. “Hubo tiempo para constatar el error y no lo resuelven”, ha añadido. El balance de víctimas asciende a 68, más un volumen de heridos que supera las 50 personas, según las autoridades.

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