Cómo cuidar los geranios cuando llega el frío para que vuelvan a dar flores en primavera y no se marchiten

Geranios. (Adobe Stock)

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El otoño no solo transforma algunos paisajes en una sucesión de tonos ocres, rojizos y dorados, sino que también abre una etapa especialmente interesante para quienes disfrutan de la jardinería. Las temperaturas más suaves y la humedad propia de esta época crean las condiciones idóneas para que muchas plantas crezcan fuertes y saludables.

Uno de los símbolos de la jardinería en España son los geranios. Esta planta, aunque es de una gran belleza y no da muchos problemas en su cuidado, es sensible a las bajas temperaturas y a las heladas nocturnas, que pueden dañarla.

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Por eso, el otoño y el invierno son meses clave para preparar los geranios de cara a la próxima temporada de floración. Aunque durante esta época su crecimiento se ralentiza, los cuidados que reciban ahora serán determinantes para que lleguen fuertes a la primavera y vuelvan a llenarse de flores.

Cómo cuidar los geranios durante el invierno para que florezcan en primavera

Durante los meses más fríos, los geranios necesitan algunos cuidados específicos para mantenerse sanos y afrontar la siguiente temporada de floración. La luz natural es fundamental, por lo que conviene colocarlos en un lugar luminoso, como una ventana soleada o una galería cerrada, si las temperaturas del exterior son demasiado bajas. Si permanecen en balcones o terrazas, lo mejor es buscar un rincón protegido del viento y de las heladas nocturnas.

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Geranios. (Macetaman)

Otro aspecto importante es el riego. Como su crecimiento se ralentiza durante el invierno, estas plantas necesitan menos agua que en primavera y verano. Lo recomendable es comprobar la humedad de la tierra y esperar a que se seque antes de volver a regar. El exceso de agua tampoco es conveniente, ya que favorece la aparición de hongos y puede pudrir las raíces, especialmente cuando las temperaturas son bajas.

La poda es otra tarea que ayuda a mantener los geranios en buen estado. Retirar las hojas secas, las flores marchitas y los tallos dañados permite eliminar las partes deterioradas y conservar la energía de la planta. Si los tallos han crecido demasiado, se puede hacer una poda moderada, aunque es importante evitar los cortes drásticos cuando existe riesgo de heladas.

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La protección frente al frío es esencial para que los geranios lleguen a la primavera con fuerza. Cuando se anuncien temperaturas muy bajas, lo ideal es trasladar las macetas al interior o cubrirlas con una manta térmica para plantas.

También es importante prestar atención al sustrato y comprobar que tenga un buen drenaje, ya que la acumulación de humedad puede perjudicar las raíces. En cuanto al abono, es preferible reducirlo o suspenderlo durante el periodo de reposo y retomarlo progresivamente cuando la planta recupere su actividad con la llegada del buen tiempo.

De estas formas, nuestras plantas estarán más saludables

Cuándo trasplantar los geranios para favorecer su floración

El estado de las raíces y el espacio del que dispone la planta también influyen en su desarrollo. Si el geranio lleva tiempo en la misma maceta y las raíces ocupan prácticamente todo el recipiente, puede ser conveniente cambiarlo a otro ligeramente más grande.

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A pesar de que algunos aprovechan el otoño para hacerlo, lo cierto es que la primavera es la época ideal para trasplantar los geranios, ya que las temperaturas más suaves favorecen su recuperación y el desarrollo de nuevas raíces. Antes de cambiar la planta de maceta, conviene comprobar si realmente lo necesita. Si las raíces sobresalen por los agujeros de drenaje o se acumulan en el fondo del recipiente, puede ser señal de que necesitan más espacio para crecer.