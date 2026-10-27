Por qué el minoxidil es tóxico para las mascotas: ocho gatos han muerto en Estados Unidos por contacto con este fármaco para la caída del cabello

El minoxidil es un fármaco tóxico para las mascotas, especialmente para los gatos (Magnific)

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El anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) sobre el riesgo de contacto de las mascotas con medicamentos con minoxidil ha alertado a los usuarios de este fármaco diseñado para combatir la caída del cabello. Según el informe, este producto habitual en miles de hogares puede provocar “desenlaces mortales” en los animales de compañía, especialmente en los gatos.

La advertencia de la Aemps ha puesto el foco en un peligro que puede pasar inadvertido: no es necesario que el animal ingiera directamente el medicamento para intoxicarse. El minoxidil puede permanecer en las manos, la ropa, las almohadas o las sábanas después de su aplicación. Si un gato lame una superficie contaminada o entra en contacto con la piel de una persona que acaba de utilizarlo, puede absorber una cantidad peligrosa.

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El minoxidil actúa como vasodilatador, es decir, favorece la dilatación de los vasos sanguíneos para tratar la caída del cabello, especialmente en casos de alopecia androgenética. Si se aplica sobre el cuero cabelludo o administrado por vía oral, favorece la circulación sanguínea, lo que contribuye a mejorar las condiciones del folículo piloso.

Su acción ayuda a prolongar la fase anágena, correspondiente al crecimiento activo del cabello, y a modificar el ciclo capilar. De este modo, aumenta la proporción de cabellos en fase de crecimiento y, con el uso continuado, puede mejorar progresivamente su grosor y densidad. Sin embargo, es importante recordar que los resultados varían según la persona y el tipo de alopecia.

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Por qué el minoxidil puede ser mortal para los gatos

Aunque este mecanismo se aprovecha para estimular el crecimiento del cabello, en los animales puede provocar una caída importante de la presión arterial y una aceleración compensatoria del ritmo cardiaco.

En los casos más graves, la intoxicación puede desencadenar edema pulmonar (acumulación de líquido en los pulmones), derrame pleural e insuficiencia cardiaca que pueden provocar la muerte. También pueden aparecer síntomas como letargo, temblores, dificultad para coordinar los movimientos y problemas respiratorios.

Uno de los principales obstáculos es que estas señales no son específicas de la intoxicación por minoxidil. Un gato que presenta debilidad o dificultades para respirar puede padecer numerosas enfermedades, por lo que el veterinario podría no relacionar inicialmente los síntomas con un medicamento utilizado por sus cuidadores.

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Ocho gatos han muerto en Estados Unidos

Los datos recopilados por el Centro de Control de Envenenamientos Animales de la Asociación Estadounidense para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales (ASPCA) reflejan la gravedad potencial de estas exposiciones. De los 62 gatos que desarrollaron síntomas entre los casos registrados, ocho murieron.

Además, la exposición indirecta fue una de las vías identificadas con mayor frecuencia en los gatos, lo que refuerza la importancia de extremar las precauciones incluso cuando el producto se utiliza correctamente sobre la piel humana.

La información de farmacovigilancia europea también recoge casos relacionados con el minoxidil en animales. Según los datos incluidos en la alerta, se identificaron ocho notificaciones adicionales: cuatro en España, tres en Bélgica y una en Estados Unidos, correspondientes a tres gatos y cinco perros.

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Un perro sentado en el sofá a los pies de su dueña (Magnific)

Cómo prevenir una intoxicación en casa

La AEMPS recomienda lavarse bien las manos después de aplicar el producto, cubrir la zona tratada para reducir el contacto y evitar que las mascotas accedan a almohadas, sábanas u otras superficies contaminadas. También es importante guardar el medicamento fuera de su alcance y limpiar cualquier derrame.

Si existe sospecha de exposición, no hay que esperar a que aparezcan síntomas: se debe contactar inmediatamente con un veterinario. Sin embargo, no existe un antídoto específico y el tratamiento depende de la rapidez de la atención, la descontaminación y el soporte cardiovascular y respiratorio que necesite el animal.

La agencia también recuerda a los profesionales veterinarios la importancia de preguntar si alguien en el hogar utiliza minoxidil cuando atienden a animales con síntomas compatibles, porque la detección temprana puede resultar decisiva ante una intoxicación potencialmente mortal.

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