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Pedro Sánchez lanza un dardo a Pablo Motos desde ‘La Revuelta’ y desvela una anécdota de su visita a ‘El Hormiguero’: “¿Esto es una broma?”

El presidente del Gobierno ha contado una anécdota de su anterior visita a ‘El Hormiguero’ y ha confirmado que volverá al programa de Antena 3

Pedro Sánchez de pie con camisa y pantalones vaqueros frente a un sofá rojo en un plató de televisión decorado con cojines y carteles
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, permanece de pie frente al sofá del plató durante su visita al programa La Revuelta. (RTVE)
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Pedro Sánchez ha protagonizado una de las entrevistas televisivas más esperadas de los últimos días al sentarse frente a David Broncano en La Revuelta. En plena cuenta atrás para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, el presidente del Gobierno ha aceptado la invitación del espacio de La 1 y se ha sometido a las preguntas del presentador en una conversación que ha dejado varios momentos llamativos. Uno de ellos ha tenido como protagonista indirecto a Pablo Motos y a su programa, El Hormiguero.

Broncano ha querido saber si Sánchez estaría dispuesto a acudir al formato de Antena 3, donde ya ha sido entrevistado en anteriores ocasiones. La respuesta del presidente ha sido rotunda: sí. Sin embargo, al hablar de su percepción del espacio, ha dejado una valoración que no ha pasado desapercibida: le parece “sin más”. Una respuesta que ha servido de antesala a una anécdota que ha contado entre risas y que ha puesto el foco en la mesa de actualidad del programa.

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“Me hizo mucha gracia Pablo Motos porque me llevó al programa y me dijo: ‘Es que claro, tú vas diciendo que en este programa solo hay gente de derechas y yo quiero demostrarte que en las tertulias que hacemos en El Hormiguero hay gente de izquierdas también’”, ha relatado Sánchez.

Pedro Sánchez sentado en un sofá rojo junto a David Broncano, quien está detrás de un escritorio de madera en un plató de televisión
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, conversa con el presentador David Broncano durante una emisión del programa de televisión La Revuelta en RTVE. (RTVE)

A continuación, el presidente ha recordado quiénes fueron los colaboradores que Motos puso como ejemplo para rebatir esa percepción. “Y me pone a Rubén Amón y Juan del Val, este...”, ha explicado, antes de resumir su reacción al escuchar la explicación del presentador: “Y yo dije: ‘¿Esto es una broma?’”.

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La anécdota ha provocado la risa no solo del presidente, también de Broncano y los asistentes a la entrevista. No solo por el llamativo zasca al programa de Atresmedia, también porque era una conversación privada entre ambos que, según el relato del presidente, giró en torno a la orientación ideológica de los tertulianos del programa de Antena 3.

La última entrevista de Sánchez con Pablo Motos

La relación televisiva de Pedro Sánchez con El Hormiguero viene de lejos. Antes de convertirse en presidente del Gobierno, acudió al programa en 2014 y 2016. Su siguiente visita llegó el 27 de junio de 2023, siete años después de la anterior y en plena precampaña de las elecciones generales del 23 de julio. Aquella entrevista arrancó con una conversación distendida sobre su estado físico y sus rutinas deportivas, antes de abordar cuestiones políticas como los comicios, sus rectificaciones, la situación en Cataluña y los posibles pactos postelectorales.

Pedro Sánchez, en 'El Hormiguero'
Pedro Sánchez, en 'El Hormiguero'

Uno de los momentos más destacados de aquella entrevista llegó cuando hablaron del adelanto electoral. Sánchez cuestionó que se calificara la convocatoria de los comicios como un “fraude legal”, una expresión que había utilizado Juan del Val en una de las tertulias del programa. Motos le mostró entonces un vídeo del colaborador y el presidente respondió: “Eso lo dirá él”, antes de defender que aquella opinión debía ser rebatida y contrastada.

La conversación también abordó las críticas a su gestión, sus rectificaciones y la convocatoria electoral en pleno verano. El tono fue intenso por momentos y las diferencias entre entrevistado y presentador resultaron evidentes. La intervención de Trancas y Barrancas permitió después rebajar algo la tensión con preguntas más distendidas sobre asuntos personales

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