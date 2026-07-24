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RTVE confirma su participación en Eurovisión Júnior 2026

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Madrid, 24 jul (EFE).- RTVE ha confirmado su participación en Eurovisión Júnior 2026, la versión infantil del célebre festival musical, que contará así con una delegación española entre las 16 que participarán en la final del 24 de octubre en Ta' Qali (Malta).

El anuncio de la corporación pública española, que la próxima semana ofrecerá "más detalles", se produce en mitad de las tensiones con la organizadora del festival, la Unión Europea de Radiodifusión (UER), y su renuncia a participar en la última edición de la versión adulta por la presencia de la delegación israelí pese al genocidio en Gaza y su vulneración de las normas en años previos.

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Cabe señalar que Israel no tiene representante alguno en Eurovisión Júnior. RTVE ha señalado además en su comunicado que "España es uno de los países fundadores en 2003 del festival en su edición infantil y ha participado en 11 ocasiones".

La lista de radiotelevisiones participantes de esta próxima edición es la siguiente: RTSH (Albania), AMPTV (Armenia), CyBC (Chipre), RTVE (España), France Télévisions (Francia), GPB (Georgia), TG4 (Irlanda), Rai (Italia), MKRTV (Macedonia del Norte), PBS (Malta), RTCG (Montenegro), AVROTROS (Países Bajos), TVP (Polonia), RTP (Portugal), SMRTV (San Marino) y Suspilne (Ucrania).

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Se celebrará en Malta tras la renuncia de Francia a acogerlo pese a su victoria en 2025 con Lou Deleuze y su canción 'Ce Monde' debido a los costes que supondría para la entidad pública France Télévisions, que atraviesa dificultades presupuestarias.

En esa edición, celebrada en Tiflis (Armenia), el español Gonzalo Pinillos interpretó 'Érase una vez (Once Upon A Time)' y concluyó en quinto lugar. EFE

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