España

La reina Letizia sorprende con un look informal y un abrigo azul marino en tendencia para su visita al Pueblo Ejemplar 2026

Los reyes y sus dos hijas, Leonor y Sofía, han ido a Llanes a despedir una jornada histórica de los Premios Princesa de Asturias

La reina Letizia y la infanta Sofía durante su visita en Llanes, Asturias. (Raúl Terrel/Europa Press)
La reina Letizia y la infanta Sofía durante su visita en Llanes, Asturias. (Raúl Terrel/Europa Press)
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Tras la solemnidad, las joyas y el despliegue de alta costura visto en las tablas del Teatro Campoamor, la reina Letizia ha cambiado radicalmente de registro este sábado para la tradicional visita al Pueblo Ejemplar 2026. El viernes, la mujer de Felipe VI eligió llevar una pieza única confeccionada a partir de materiales reciclados.

Como manda la costumbre, el broche de oro a los actos de los Premios Princesa de Asturias exige dejar atrás los tacones y los vestidos de gala para abrazar un estilo funcional, campestre y todoterreno. Doña Letizia, auténtica maestra a la hora de adaptar el protocolo a cualquier escenario, ha vuelto a demostrar que la comodidad no está reñida con la sofisticación.

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Para recorrer los rincones y sendas de la localidad galardonada, la reina ha construido su apuesta alrededor de una prenda exterior clave en color azul marino con unos zapatos casi sin tacón. Por la parte de dentro, la reina ha elegido un jersey y una camisa con el cuello por fuera. Una combinación sofiisticada, informal y en plena tendencia.

El broche más cercano en Llanes

Lejos del estricto protocolo de Estado y de la formalidad de Oviedo, la visita al Pueblo Ejemplar vuelve a regalar cada año la versión más espontánea, relajada y humana de la Reina. Con paso firme y derrochando calidez con cada uno de los vecinos que salían a su encuentro, doña Letizia se ha integrado de lleno en las costumbres locales, interesándose por la artesanía de la zona, compartiendo risas entre el sonido de las gaitas y saboreando los productos de la tierra.

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La reina Letizia saluda a su llegada a Llanes este sábado. (Ballesteros/EFE)
La reina Letizia saluda a su llegada a Llanes este sábado. (Ballesteros/EFE)

Un baño de masas cercano y desinhibido donde la complicidad con el rey Felipe VI y el orgullo al ver a sus hijas desenvolverse de tú a tú con los lugareños han puesto el punto final más emotivo a la gran cita asturiana.

El look del viernes en los Premios Princesa de Asturias

La pieza principal del conjunto fue un vestido negro de largo midi que equilibraba modernidad y contención formal. El diseño destacaba especialmente por la audacia de su escote asimétrico, que dejaba un hombro al descubierto en contraste con una manga larga estructurada en el lado opuesto. En el talle, un sutil drapeado a la altura de la cintura ajustaba la silueta con delicadeza, dando paso a una falda de vuelo discreto que caía con soltura hasta media pantorrilla, aportando movimiento a la marcha sin perder la pureza de sus líneas.

Spain's Queen Letizia leaves after the Princess of Asturias Awards ceremony in Oviedo, October 23, 2026. REUTERS/Vincent West
Spain's Queen Letizia leaves after the Princess of Asturias Awards ceremony in Oviedo, October 23, 2026. REUTERS/Vincent West

Lo curioso de la pieza es que está confeccionada con PYRATEX circ lyocell 3, un innovador material de punto desarrollado en Madrid por la firma de I+D PYRATEX, cuya composición 100 % lyocell combina un 70 % de pulpa de madera con un 30 % de celulosa procedente de prendas y residuos textiles recuperados. Lejos de ser una elección secundaria, las propiedades y la suave caída de este tejido reciclado fueron el auténtico punto de partida que definió la silueta del diseño.

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