Lucía Menéndez, abogada: “Tener las escrituras de la casa de tus padres no te convierte en propietario cuando fallecen”

Antonio Martínez, abogado: "Dejar en herencia un piso a todos los hijos puede degenerar en el heredero okupa"

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Las herencias pueden convertirse en una fuente de conflictos familiares cuando varios hermanos deben organizar el reparto de los bienes de sus padres. A las diferencias personales en un momento delicado se suman las dudas sobre los trámites, los derechos de cada heredero y la documentación necesaria para formalizar la sucesión. Conocer qué valor tienen los documentos y qué pasos establece la legislación resulta fundamental para evitar disputas y tomar decisiones con garantías jurídicas.

Cuando un padre o una madre fallece, guardar las escrituras de la vivienda familiar no convierte a nadie en propietario. Así lo advierte la abogada Lucía Menéndez, que pone el foco en un error habitual entre hermanos que reparten una herencia.

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Una familia firma la herencia tras el fallecimiento de un progenitor. (Freepik)

“Hay muchos hermanos que piensan que por tener las escrituras de la casa de sus padres ya es suya”, señala Menéndez. La abogada lo desmiente de inmediato: “Pero no, tener las escrituras en un cajón no te convierte en propietario”.

Las escrituras no determinan por sí solas quién hereda

Conservar un documento en casa no equivale a adquirir derechos sobre el inmueble. La propiedad de una vivienda heredada debe determinarse atendiendo a la titularidad del fallecido, las disposiciones testamentarias, si existen, y las reglas legales aplicables a la sucesión. “Que él las tenga físicamente no le otorga ningún derecho”, explica la abogada sobre el hermano que conserva las escrituras.

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En España, la aceptación y adjudicación de una herencia son pasos relevantes para formalizar la transmisión de los bienes. Cuando hay varios herederos, la vivienda puede formar parte de una herencia compartida hasta que se concrete su adjudicación. Por eso, ninguno puede atribuirse automáticamente el inmueble por custodiar sus documentos.

Ocultar los papeles tampoco cambia la titularidad

La situación no cambia si un familiar decide esconder las escrituras o afirma que desconoce dónde están. La documentación puede facilitar los trámites, pero su posesión no sustituye los procedimientos necesarios para acreditar y formalizar los derechos hereditarios. “Tu hermano puede guardar las escrituras, esconderlas e incluso decir que no sabe dónde están, pero eso no le hace propietario de la vivienda”, sostiene la abogada.

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Uno de los errores más frecuentes que se cometen en la herencia.

Ante un conflicto, los herederos pueden recabar información registral y reunir los documentos necesarios para conocer la situación jurídica del inmueble. Si no existe acuerdo sobre el reparto, también pueden solicitar asesoramiento profesional para estudiar las vías legales disponibles.

Cómo conseguir una copia de las escrituras

Si un hermano retiene los documentos, los demás no tienen por qué depender exclusivamente de él para obtener información sobre la vivienda. El Registro de la Propiedad permite solicitar una nota simple para conocer, entre otros datos, quién figura como titular y qué cargas constan inscritas. Para conseguir una copia de la escritura pública, puede ser necesario acudir a la notaría que la autorizó o al archivo notarial correspondiente, acreditando el interés legítimo cuando proceda.

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“Podrá sacar copia en el registro de la propiedad o en el notario correspondiente”, indica la abogada. Conviene distinguir ambos trámites: la nota simple ofrece información registral, mientras que la copia de la escritura reproduce el documento notarial. La elección dependerá de la información que necesiten los herederos y de la documentación disponible.