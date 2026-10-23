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Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener la tarifa de la energía eléctrica

El precio del servicio eléctrico cambia cada hora (Europa Press)
El precio del servicio eléctrico cambia cada hora (Europa Press)
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El cambio constante en el precio de la energía eléctrica obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte a su bolsillo.

Por ello, estas son las tarifas en España hoy sábado 24 de octubre. También ubica los precios más económicos, así como los más caros, de luz.

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Precio de la energía eléctrica

Día: 24 de octubre

Tarifa media: 137.58 euros por megavatio hora

Tarifa más alta: 226.0 euros por megavatio hora

Tarifa mínima: -0.01 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad cada hora

Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)
Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este sábado 24 de octubre, la tarifa del servicio eléctrico por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 205.0 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 201.92 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 200.96 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 200.96 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 200.96 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 200.0 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 199.38 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 200.96 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 210.0 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la luz será de 215.93 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de 98.81 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 2.78 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la luz será de 0.54 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 97.13 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la electricidad será de 201.92 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 224.0 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 226.0 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 215.4 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 199.38 euros por megavatio hora.

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