Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

El precio del servicio eléctrico cambia cada hora (Europa Press)

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El cambio constante en el precio de la energía eléctrica obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte a su bolsillo.

Por ello, estas son las tarifas en España hoy sábado 24 de octubre. También ubica los precios más económicos, así como los más caros, de luz.

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Precio de la energía eléctrica

Día: 24 de octubre

Tarifa media: 137.58 euros por megavatio hora

Tarifa más alta: 226.0 euros por megavatio hora

Tarifa mínima: -0.01 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad cada hora

Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este sábado 24 de octubre, la tarifa del servicio eléctrico por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 205.0 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 201.92 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 200.96 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 200.96 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 200.96 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 200.0 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 199.38 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 200.96 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 210.0 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la luz será de 215.93 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de 98.81 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 2.78 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la luz será de 0.54 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 97.13 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la electricidad será de 201.92 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 224.0 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 226.0 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 215.4 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 199.38 euros por megavatio hora.