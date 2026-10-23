Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

El cambio constante en el precio de la energía eléctrica obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte a su bolsillo.
Por ello, estas son las tarifas en España hoy sábado 24 de octubre. También ubica los precios más económicos, así como los más caros, de luz.
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Precio de la energía eléctrica
Día: 24 de octubre
Tarifa media: 137.58 euros por megavatio hora
Tarifa más alta: 226.0 euros por megavatio hora
Tarifa mínima: -0.01 euros por megavatio hora
El precio de la electricidad cada hora
A lo largo de este sábado 24 de octubre, la tarifa del servicio eléctrico por hora será el siguiente:
De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 205.0 euros por megavatio hora.
De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 201.92 euros por megavatio hora.
De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 200.96 euros por megavatio hora.
De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 200.96 euros por megavatio hora.
De 4:00 a 5:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 200.96 euros por megavatio hora.
De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 200.0 euros por megavatio hora.
De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 199.38 euros por megavatio hora.
De 7:00 a 8:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 200.96 euros por megavatio hora.
De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 210.0 euros por megavatio hora.
De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la luz será de 215.93 euros por megavatio hora.
De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de 98.81 euros por megavatio hora.
De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 2.78 euros por megavatio hora.
De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.
De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.
De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.
De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.01 euros por megavatio hora.
De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.
De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la luz será de 0.54 euros por megavatio hora.
De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 97.13 euros por megavatio hora.
De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la electricidad será de 201.92 euros por megavatio hora.
De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 224.0 euros por megavatio hora.
De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 226.0 euros por megavatio hora.
De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 215.4 euros por megavatio hora.
De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 199.38 euros por megavatio hora.
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