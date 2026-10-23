España

El juez Calama le pide a Patrimonio del Estado una lista de todos los regalos “institucionales” que recibió Zapatero cuando era presidente para investigar el origen de las joyas de su caja fuerte

El expresidente intentó durante meses obtener de Arabia Saudí una confirmación oficial sobre el origen de las joyas halladas en la caja fuerte de su despacho, valoradas en 1.323.915 euros

Imagen PYG3YWKR4FG3NJB6BMNITNA5ZM
Guardar

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dado un plazo de dos días a la Subdirección General de Patrimonio del Estado para que le remita la copia de las actas de aceptación de los obsequios institucionales efectuados a la Presidencia del Gobierno en las legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero.

Calama ha acordado esta diligencia una vez recibido el informe de la Fiscalía Anticorrupción en relación con la solicitud de Zapatero de cursar una comisión rogatoria a Arabia Saudí sobre las joyas que fueron incautadas en el registro de su despacho el pasado 19 de mayo. En una providencia, Calama solicita a Patrimonio que “a la mayor brevedad posible”, y en todo caso, en el plazo de dos días, remita copia del “acta de aceptación en el patrimonio de la Administración General del Estado, y afectación al Ministerio de la Presidencia, de los obsequios institucionales efectuados a la Presidencia del Gobierno durante las legislaturas 2004-2008 y 2008-2011”, fechada el 1 de marzo de 2012. En la providencia, Calama pide esta documentación con carácter previo a resolver sobre las solicitudes recogidas tanto en el escrito de la defensa de Zapatero como de la Fiscalía Anticorrupción.

PUBLICIDAD

De hecho, el expresidente intentó durante meses obtener de Arabia Saudí una confirmación oficial sobre el origen de esas joyas valoradas en 1.323.915 euros según la tasación encargada en la investigación. El 16 de junio, un día antes de declarar ante el juez José Luis Calama, envió a través de la Embajada saudí en Madrid una carta dirigida al jefe de Protocolo de la Corte Real en la que pedía que certificara que las alhajas —tres juegos de joyería con rubíes, esmeraldas y zafirosfueron un regalo personal del entonces rey Abdalá Bin Abdulaziz Al-Saud durante su visita de Estado a España en 2007.

Imagen IV7B7QMQWFGM5ID5HDRLI2ACHA

Ante el juez, Zapatero pidió más tiempo y prometió explicar el origen de las joyas en “una semana o diez días”, plazo que no cumplió. Al no recibir respuesta de la Corte saudí, el 12 de agosto escribió una segunda carta, esta vez a la embajadora saudí en España, Haifa bint Abdulaziz bin Mohammed bin Ayyaf Al Muqrin, en la que planteó la posibilidad de recurrir a una comisión rogatoria de cooperación judicial internacional si el juez lo consideraba necesario.

PUBLICIDAD

El 21 de septiembre, el magistrado volvió a requerirle documentación y le dio tres días para entregar todo lo que tuviera en su poder, además de encargar una nueva pericial gemológica para analizar las piezas. Zapatero presentó finalmente las dos cartas enviadas durante el verano y documentación sobre la visita de Abdalá a España, pero sin una certificación oficial de la Casa Real saudí que respalde su versión. El juez investiga la posible relación de las joyas con delitos fiscal y de contrabando.

Temas Relacionados

Política EspañaJosé Luis Rodríguez ZapateroPSOEJusticiaJusticia EspañaÚltima Hora EspañaEspaña-NoticiasEspaña-Nacional

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

España aspira a hacer de la Cumbre Iberoamericana “la gran cita” del orden internacional pero la presencia de Milei, Delcy o Sheinbaum sigue en el aire

Desde la Moncloa trasladaron hace un mes que esperaban contar con la gran mayoría de líderes. El caso de la presidenta mexicana parece el más cercano de confirmarse tras la mejora de las relaciones en los últimos meses

España aspira a hacer de la Cumbre Iberoamericana “la gran cita” del orden internacional pero la presencia de Milei, Delcy o Sheinbaum sigue en el aire

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener la tarifa de la energía eléctrica

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

La alternativa sin gluten al pescaíto frito: boquerones al horno rebozados con almendra listos en 25 minutos

El pescado frito es uno de los grandes clásicos del verano español, pero no siempre es la opción más ligera. Con un paso por el horno, esta receta logra el mismo crujiente con menos aceite

La alternativa sin gluten al pescaíto frito: boquerones al horno rebozados con almendra listos en 25 minutos

Elecciones generales en España 29-N, en directo: Una nueva encuesta recorta la distancia del PSOE con el PP, que pierde 14 escaños respecto a 2023 en beneficio de Vox

A 37 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, todas las encuestas salvo la del CIS anticipan una mayoría holgada para PP y Vox, con un plazo para registrar listas que vencerá el lunes 26 de octubre. Feijóo es entrevistado esta mañana en Hoy por Hoy de Cadena Ser

Elecciones generales en España 29-N, en directo: Una nueva encuesta recorta la distancia del PSOE con el PP, que pierde 14 escaños respecto a 2023 en beneficio de Vox

El juez Pedraz exige de nuevo al PSOE que entregue en menos de 15 días y “sin más demora” la documentación sobre la contratación de abogados en el caso Leire Díez

El juez de la Audiencia Nacional descarta que el partido condicione la entrega a un pronunciamiento de la abogacía y rechaza sus argumentos sobre secreto profesional y dispersión documental

El juez Pedraz exige de nuevo al PSOE que entregue en menos de 15 días y “sin más demora” la documentación sobre la contratación de abogados en el caso Leire Díez
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España aspira a hacer de la Cumbre Iberoamericana “la gran cita” del orden internacional pero la presencia de Milei, Delcy o Sheinbaum sigue en el aire

España aspira a hacer de la Cumbre Iberoamericana “la gran cita” del orden internacional pero la presencia de Milei, Delcy o Sheinbaum sigue en el aire

Elecciones generales en España 29-N, en directo: Una nueva encuesta recorta la distancia del PSOE con el PP, que pierde 14 escaños respecto a 2023 en beneficio de Vox

El juez Pedraz exige de nuevo al PSOE que entregue en menos de 15 días y “sin más demora” la documentación sobre la contratación de abogados en el caso Leire Díez

La Audiencia Nacional amnistía a los 12 procesados por terrorismo: de la ‘Operación Judas’ al archivo

El Supremo da 5 días a Bolaños y Albares para remitir los nombres de los 163.020 afectados por la Ley de Nietos o se expondrán a multa económica o investigación penal

ECONOMÍA

Lucía Menéndez, abogada: “Tener las escrituras de la casa de tus padres no te convierte en propietario cuando fallecen”

Lucía Menéndez, abogada: “Tener las escrituras de la casa de tus padres no te convierte en propietario cuando fallecen”

Gonzalo Bernardos cuenta “lo que no te han explicado” del caso Maricarmen y defiende a los caseros: “La mayoría prefiere la estabilidad en el alquiler a una elevada rentabilidad”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

El Gobierno identifica 8.318 anuncios ilegales de alquiler turístico, más de 6.500 solo en la ciudad de Madrid

El menú del día ya cuesta 15 euros de media en España y comer fuera se encarece un 25,6% en diez años

DEPORTES

El informe que casi cambia la historia de Leo Messi: “No era común fichar a un argentino y hubo casos similares de jugadores que no eran muy altos”

El informe que casi cambia la historia de Leo Messi: “No era común fichar a un argentino y hubo casos similares de jugadores que no eran muy altos”

Una leyenda del tenis desvela los motivos por los que Carlos Alcaraz no “podrá acercarse a los títulos de Djokovic, Federer y Nadal”: “Logran desesperarle”

Messi se gana a los niños de Oviedo a base de consejos: “Si yo fuera al patio de un colegio, aprendería más de ellos que ellos de mí”

La reflexión de Messi sobre la época dorada del FC Barcelona días antes del Clásico contra el Real Madrid: “Lo pasábamos muy bien en el día a día”

Leo Messi recuerda a su padre Jorge y su importancia sobre el Premio Princesa de Asturias: “Estaba muy ilusionado”