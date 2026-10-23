El juez Calama le pide a Patrimonio del Estado una lista de todos los regalos “institucionales” que recibió Zapatero cuando era presidente para investigar el origen de las joyas de su caja fuerte

Guardar

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dado un plazo de dos días a la Subdirección General de Patrimonio del Estado para que le remita la copia de las actas de aceptación de los obsequios institucionales efectuados a la Presidencia del Gobierno en las legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero.

Calama ha acordado esta diligencia una vez recibido el informe de la Fiscalía Anticorrupción en relación con la solicitud de Zapatero de cursar una comisión rogatoria a Arabia Saudí sobre las joyas que fueron incautadas en el registro de su despacho el pasado 19 de mayo. En una providencia, Calama solicita a Patrimonio que “a la mayor brevedad posible”, y en todo caso, en el plazo de dos días, remita copia del “acta de aceptación en el patrimonio de la Administración General del Estado, y afectación al Ministerio de la Presidencia, de los obsequios institucionales efectuados a la Presidencia del Gobierno durante las legislaturas 2004-2008 y 2008-2011”, fechada el 1 de marzo de 2012. En la providencia, Calama pide esta documentación con carácter previo a resolver sobre las solicitudes recogidas tanto en el escrito de la defensa de Zapatero como de la Fiscalía Anticorrupción.

PUBLICIDAD

De hecho, el expresidente intentó durante meses obtener de Arabia Saudí una confirmación oficial sobre el origen de esas joyas valoradas en 1.323.915 euros según la tasación encargada en la investigación. El 16 de junio, un día antes de declarar ante el juez José Luis Calama, envió a través de la Embajada saudí en Madrid una carta dirigida al jefe de Protocolo de la Corte Real en la que pedía que certificara que las alhajas —tres juegos de joyería con rubíes, esmeraldas y zafiros— fueron un regalo personal del entonces rey Abdalá Bin Abdulaziz Al-Saud durante su visita de Estado a España en 2007.

Ante el juez, Zapatero pidió más tiempo y prometió explicar el origen de las joyas en “una semana o diez días”, plazo que no cumplió. Al no recibir respuesta de la Corte saudí, el 12 de agosto escribió una segunda carta, esta vez a la embajadora saudí en España, Haifa bint Abdulaziz bin Mohammed bin Ayyaf Al Muqrin, en la que planteó la posibilidad de recurrir a una comisión rogatoria de cooperación judicial internacional si el juez lo consideraba necesario.

PUBLICIDAD

El 21 de septiembre, el magistrado volvió a requerirle documentación y le dio tres días para entregar todo lo que tuviera en su poder, además de encargar una nueva pericial gemológica para analizar las piezas. Zapatero presentó finalmente las dos cartas enviadas durante el verano y documentación sobre la visita de Abdalá a España, pero sin una certificación oficial de la Casa Real saudí que respalde su versión. El juez investiga la posible relación de las joyas con delitos fiscal y de contrabando.