España

La tarifa de la luz en España para este 23 de octubre

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

La tarifa del servicio eléctrico se actualiza cada hora (Europa Press)
La tarifa del servicio eléctrico se actualiza cada hora (Europa Press)
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Se dieron a conocer el precio de la energía eléctrica en España. Aquí está la tarifa promedio, la más alta y la más baja a lo largo de este viernes 23 de octubre.

Recuerda que la tarifa de la energía eléctrica se actualiza diariamente, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

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Precio del servicio eléctrico

Día: 23 de octubre

Tarifa media: 110.47 euros por megavatio hora

Tarifa máxima: 215.4 euros por megavatio hora

Tarifa mínima: 0.99 euros por megavatio hora

La tarifa de la luz cada hora

El precio medio, máximo y mínimo de la electricidad (EFE)
El precio medio, máximo y mínimo de la electricidad (EFE)

A lo largo de este viernes 23 de octubre, el precio de la electricidad por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 154.0 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 134.55 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 96.04 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la electricidad será de 96.04 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 90.1 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de 92.4 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la electricidad será de 121.1 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la luz será de 153.19 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 185.86 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 189.72 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la luz será de 134.81 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 46.0 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de 3.41 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 1.07 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 1.07 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.99 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 1.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 12.96 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 127.13 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la electricidad será de 183.98 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 212.75 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 215.4 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 200.0 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 197.64 euros por megavatio hora.

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